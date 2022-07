Grupo Heineken oferece retificação de nome e apoio psicológico para pessoas trans

Depois de a marca Amstel, do Grupo Heineken, ter levado o cartório às ruas de São Paulo, na Feira Cultural da Diversidade da Parada LGBTI+, para auxiliar a retificação do nome de mais de 800 pessoas transgêneros, a companhia adotou a iniciativa como benefício fixo aos funcionários, além de disponibilizar o programa Conta Comigo, que oferece suporte psicológico aos que desejarem.

A iniciativa em parceria com o grupo interno de afinidade LGBTI+ estrutura a ação na qual todas as pessoas transgêneros que quiserem retificar seu nome socialmente terão direito a fazê-lo com suporte da companhia. “Quando levamos a iniciativa à Feira Cultural, esperávamos atender 160 pessoas, mas devido à alta procura, mais de 800 pessoas terão o direito de realizar o processo 100% custeado pela marca Amstel, sendo que mais de 200 fizeram na própria feira e mais de 600 estão recebendo os direcionais remotamente para realizarem a retificação no período de um mês”, diz Livia Azevedo, diretora People and Organizational Development (POD) do Grupo Heineken.

Ainda de acordo com a executiva, apresentar-se pelo nome social não é uma novidade para a Heineken, pois mesmo antes da implementação desta iniciativa junto à sociedade, os funcionários já registravam em seus crachás, e-mails e assinaturas seu nome social. O que muda agora é o registro legal válido também fora da companhia.

“Temos grupos de afinidade que se reúnem periodicamente para traçar e implementar ações voltadas à melhor experiência dos públicos minorizados e, o Além do Colorido, grupo dedicado à causa LGBTI+, também trabalha para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor para todas as pessoas dentro do Grupo Heineken”, diz Livia.

O Grupo Heineken disponibiliza também o canal de denúncias que garante investigação e confidencialidade e que pode ser utilizado por qualquer funcionário de maneira anônima para relatar qualquer violação ao Código de Conduta da companhia ou situações de preconceito, discriminação e assédio físico e moral.

Diversidade na marca Amstel

Desde 2019, a Amstel aborda na comunicação valores como diversidade, liberdade, autenticidade e respeito. Dentro da evolução desta mensagem, a marca criou a campanha I AM WHAT I AM, que tem como objetivo dar espaço para que as pessoas possam se expressar para que elas sejam o que quiserem ser.

Amstel é a cerveja oficial da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo desde 2019, esteve à frente da live do Orgulho que arrecadou doações para ONGs escolhidas pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que atuam de diferentes maneiras dentro da comunidade – trabalho com jovens LGTBQIA+ da periferia, trabalho de acolhimento para mulheres travestis e transsexuais e doação de alimentos para pessoas LGBTQIA+ em situação de rua.

Em 2020, Amstel promoveu a Live da Pabllo, que levantou fundos para ONGs indicadas pela cantora. O calendário da marca contou também com a Live oficial da Parada do Orgulho LGBT de SP, que teve oito horas de duração e mais de 11 milhões de views. Amstel ainda esteve presente na Live Parada Solidariedade, que teve a verba levantada com a venda da sua lata revertida para a ONG da Parada LGBT de SP.

