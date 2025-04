Google.org destina R$ 2 milhões para projetos de educação sobre mudanças climáticas

O Google.org, braço filantrópico do Google, lançou um novo edital visando financiar projetos voltados para educação midiática e mudanças climáticas nas escolas, em um esforço da bigtech para ajudar estudantes a lidarem com os desafios ambientais e digitais impulsionados pela inteligência artificial (IA).

Em parceria com o Instituto Palavra Aberta do Educamídia e o Instituto Clima e Sociedade (iCS), serão R$ 2 milhões destinados para o financiamento de até dez iniciativas de organizações sem fins lucrativos com foco na educação básica, combate à desinformação e inclusão de temas relacionados à crise do clima.

As propostas devem ser enviadas até o dia 22 de abril de 2025 pelo site do programa Educamídia e os selecionados serão divulgados no dia 3 de junho.

O programa já atua com a formação de professores e desenvolvimento de conteúdos direcionados ao uso consciente da tecnologia e da informação dentro do ambiente escolar.

Para participar, as organizações interessadas devem apresentar um plano detalhado contemplando cronograma, orçamento, metodologia e metas do projeto. Mais informações podem ser encontradas no site do edital publicado pelo Instituto Clima e Sociedade.

Entre as atividades propostas, estão a formação de educadores, produção de material didático, desenvolvimento de oficinas e ações extracurriculares e que possam ser replicadas como modelo para outras escolas e regiões do Brasil.

Os projetos serão avaliados com base em critérios como alinhamento com os objetivos do edital, clareza, viabilidade técnica e financeira e potencial do impacto. Além disso, devem ter um olhar de engajamento da comunidade escolar e a possibilidade de adoção em escala.