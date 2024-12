Google faz doação de R$ 20 milhões para o desenvolvimento sustentável da Amazônia

De olho na próxima Conferência do Clima da ONU (COP30) em Belém do Pará no ano que vem, o Google fez um anúncio ambicioso e reforçou o tamanho do potencial do Brasil e da Amazônia para o enfrentamento da crise climática.

Por meio de sua instituição filantrópica, a bigtech irá doar R$ 20 milhões (US$ 4 milhões) para apoiar projetos de sustentabilidade na América Latina que visem a redução de gases de efeito estufa no bioma amazônico e a preservação da floresta.

O investimento é o maior da história na região e quer apoiar a construção de modelos tecnológicos voltados para Soluções Baseadas na Natureza (SbN) -- ou seja, que se inspiram na própria natureza para lidar com as demandas e os atuais desafios ambientais mais urgentes.

No Brasil, será destinado ao Instituto Clima e Sociedade (iCS), que irá utilizar o recurso para lançar um edital no próximo ano de apoio a organizações que estão usando inteligência artificial (IA) e outras tecnologias verdes mirando a descarbonização.

O foco será em projetos de transição para uma agropecuária e sistemas alimentares de baixo carbono e que promovam sistemas mais sustentáveis nos setores de energia, indústria e transporte.

Como objetivo final, o Instituto Clima e Sociedade citou a produção de um estudo para monitorar e aprimorar a implementação do Acordo de Paris no Brasil: o "NetZero Brazil", inspirado no bem-sucedido "NetZero America".

Além disso, a expectativa do instituto é gerar resultados concretos na redução do desmatamento e das emissões no bioma.

Maria Netto, diretora-executiva do iCS, destacou em nota que o uso de tecnologias inovadoras pode contribuir para escalar as (SbNs) e avançar rumo a uma agenda climática mais ambiciosa. "Somente com a natureza no centro do debate será possível combater as mudanças do clima e atingir as metas do Acordo de Paris”, disse.

Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, também reiterou o papel da tecnologia (especialmente da IA) para driblar os desafios climáticos. "O iCS tem desempenhado um papel fundamental na agenda e estamos entusiasmados em apoiar seus esforços para proteger a Amazônia e promover um futuro sustentável para o Brasil", complementou.