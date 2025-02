Google doa R$ 5 milhões para Instituto Jataí fortalecer a sociobiodiversidade no Brasil

O braço filantrópico do Google anunciou nesta quarta-feira (19) um investimento de US$ 1 milhão (R$ 5.710 milhões) no Instituto Jataí, visando fortalecer as cadeias de valor da sociobiodiversidade no Brasil.

O apoio financeiro será voltado para a estruturação de mercados públicos digitais e o fortalecimento de produtores locais, com o objetivo de gerar renda e promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia legal.

Em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o foco será na implementação do Contrata+Brasil, um marketplace que nasceu para facilitar e simplificar as compras públicas de pequenos prestadores de serviços e agricultores familiares.

Eduardo Spanó, Diretor Executivo do Instituto Jataí, destacou à EXAME que usualmente o processo de compras públicas é muito custoso e burocrático e muitos daqueles que vendem enfrentam barreiras ao negociar com o governo e outros órgãos.

Hoje, a atividade representa entre 12 e 15% do PIB brasileiro e o instituto visa ser uma ponte para compras mais inovadoras e de impacto positivo.

"Especialmente em ano de COP30 no Brasil, é uma importante ferramenta para mantermos a floresta em pé e moldarmos novos mercados rumo a um caminho de desenvolvimento econômico mais sustentável e resiliente", disse Eduardo.

O projeto também quer ajudar a reduzir a pressão sobre as florestas e incentivar compras de produtos de comunidades tradicionais.

"O Contrata+Brasil é um marco para as compras públicas no país. Estamos conectando gestores públicos e pequenos negócios, impulsionando a economia local e promovendo o desenvolvimento sustentável", afirmou em nota Roberto Pojo, Secretário de Gestão e Inovação do MGI.

Em colaboração com o Google, o Instituto Jataí visa aumentar em 15% o valor das compras feitas pelo governo a pequenos produtores, o que geraria uma renda de US$ 7 milhões (R$ 40.700) por ano.

O esforço conjunto também busca preservar 38 mil hectares de ecossistemas ameaçados na Amazônia Legal, ao mesmo tempo em que contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Juliana Moura Bueno, gerente de Políticas Públicas do Google Brasil, destacou que o apoio ao trabalho do instituto reflete o compromisso da companhia com a promoção de práticas mais sustentáveis e inclusivas.

"Queremos apoiar iniciativas que demonstrem como a tecnologia pode contribuir para o avanço das agendas de sustentabilidade, especialmente com a COP do clima da ONU no Brasil", afirmou.