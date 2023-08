Gestores de fundos querem usar a inteligência artificial; antes, buscam talentos

A inteligência artificial já é uma realidade na indústria brasileira de fundos de investimento, que atingiu a marca de 1,5 trilhão de dólares em ativos sob gestão. A tecnologia, inclusive, ajuda a analisar as reuniões do Banco Central, como destaca Bruno Funchal, CEO do Bradesco Asset Management, um dos participantes do evento Bloomberg Buy-Side Forum 2023, realizado em São Paulo, em agosto. Sinal de que a tecnologia irá substituir, em breve, os seres humanos? Não é bem assim.

Uma pesquisa rodada durante o evento, com mais de 400 participantes, mostrou que a questão número um na indústria de gestão de ativos brasileira, hoje, é encontrar os talentos certos. O levantamento aponta que a decisão mais crítica a ser tomada pelos executivos é sobre tecnologia, e que ter as ferramentas mais avançadas será uma vantagem competitiva. Mas o futuro depende, em última análise, de decisões tomadas por humanos.

“Mais do que antever o futuro, precisamos criá-lo”, afirmou Denisio Liberato, CEO do BB Asset Management, a maior gestora do Brasil. “Inteligência artificial, novas tecnologias e ESG são nossos drivers.”

Taxa de juros e diversificação

O tema da taxa de juros brasileira, ainda que talentos e tecnologia tenham dominado a pauta, se mostrou resiliente nas discussões. A expectativa é de que a normalização do cenário, com a queda da Selic, leve a uma diversificação dos investimentos. “Com a normalização das taxas de juros, os investidores estarão abertos a diversos investimentos, como fundos negociados em bolsa (ETFs)”, disse Allan Hadid, head de Asset Management do BTG Pactual.

Para capturar esse movimento, adotar estratégias baseadas em dados será fundamental, como destacou Jorge Larangeira, CIO e sócio fundador da Giant Steps Capital. Nesse sentido, o head de pesquisa quantitativa da Bloomberg, Bruno Dupire, deu o veredito: a inteligência artificial e o machine learning são poderosos e desempenharão um papel cada vez mais importante para ajudar os executivos buy-side a tomarem as decisões de investimento mais informadas.

Os debates do Bloomberg Buy-Side Forum podem ser assistidos online. O evento no Brasil está entre as 10 versões que acontecem globalmente e se junta aos já realizados em Londres, Mumbai e Toronto este ano.