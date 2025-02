Gás Verde lança frota carbono zero para descarbonização do transporte pesado

A Gás Verde, produtora de biometano, está expandindo sua atuação no setor de transporte ao oferecer uma solução para a descarbonização logística. A empresa fechou contrato de 100 caminhões movidos a gás da Scania, que serão abastecidos com biometano produzido em aterros sanitários.

A iniciativa busca atender transportadoras e empresas que operam com logística rodoviária, em um país onde 60% da carga é movimentada por rodovias e o diesel ainda é o combustível predominante. Como parte do projeto, a Gás Verde garantirá pontos de abastecimento nas principais rotas do Sudeste, região responsável pelo maior fluxo de transporte do Brasil.

“Diante da emergência climática, é cada vez mais urgente descarbonizar o setor de transportes no país. É nesse contexto que a Gás Verde apresenta uma solução de logística verde e com pronto atendimento para transportadoras e companhias que têm a necessidade de zerar emissões na cadeia logística", afirma Marcel Jorand, CEO da Gás Verde. "O biometano é um combustível premium e a melhor opção para descarbonização eficiente de veículos leves e pesados."

Frota carbono zero

A nova frota da Gás Verde faz parte da iniciativa Carbono Zero, que possibilita às indústrias reduzir suas emissões no escopo 3, categoria que inclui as emissões indiretas da cadeia logística. O serviço inclui o aluguel dos caminhões já abastecidos, além de manutenção programada e abastecimento sob demanda.

“Nosso objetivo é apoiar as indústrias na descarbonização. As indústrias têm metas de redução de carbono e descarbonização dos seus produtos e da sua fábrica, e também agora das frotas do escopo 3. A Gás Verde vem com essa solução para atender seus clientes, as grandes indústrias, substituindo o diesel pelo biometano”, explica Jorand. Ele destaca ainda que a expectativa é reduzir em até 99% a pegada de carbono dos veículos dos clientes.

O modelo GH 460 6x2 da Scania foi escolhido pela eficiência e autonomia: equipado com dois cilindros de gás, o caminhão pode rodar até 650 km sem necessidade de reabastecimento.

Redução de emissões

A L’Oréal já utiliza o biometano da Gás Verde para abastecer sua frota inbound, responsável pelo transporte entre a fábrica de Vila Jaguará (SP) e o centro de distribuição Gaia, em Jarinu (SP). Desde 2023, a empresa substituiu o GNV pelo biometano, reduzindo suas emissões e avançando na meta de cortar 50% das emissões até 2030.

Além dos ganhos ambientais, o biometano tem a vantagem de ser um combustível nacional, indexado ao IPCA, sem oscilação cambial e sem necessidade de compra de créditos de carbono.

Atualmente, a Gás Verde produz 160 mil metros cúbicos de biometano por dia, número que deve saltar para 650 mil até 2028, com a abertura de novas usinas em seis estados.

“Toda a solução oferecida reafirma que seguimos firmes com a transformação sustentável no transporte”, afirma Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania no Brasil.