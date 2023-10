Ganhador do Nobel faz crítica mordaz à economia

Filho de um escocês ex-mineiro de carvão, Angus Deaton passou meio século ascendendo ao topo da profissão de economista, ganhando o prêmio Nobel em 2015 e comemorado desde então ao lado da esposa e coautora, Anne Case, identificando as “mortes por desespero” da meia-idade que atormentaram os EUA nas últimas décadas. Assim, quando o professor emérito da Universidade de Princeton lançar um novo livro com o sóbrio título Economia nos EUA, pode-se antecipar uma celebração de despedida das maravilhas da disciplina.

É tudo menos isso. O que Deaton chama de mea culpa é um ataque à sua profissão e a algumas de suas figuras mais célebres. Os economistas e seu incansável foco nos mercados e na eficiência, bem como o seu dogmático apego às teorias (mesmo depois de terem sido refutadas), tiveram consequências de vida ou morte para milhões, argumenta ele. O livro, lançado no dia 3 de outubro, já desencadeou um debate que o fez enfrentar pelo menos um outro colega de destaque.

Deaton, de 77 anos, pode ter uma discreta língua afiada. Contudo, ele também é educado. Numa entrevista, ele dirá que Larry Summers, antigo secretário do Tesouro dos EUA e presidente da Universidade de Harvard, continua a ser um amigo e que ainda o considera como uma prodigiosa mente econômica. Acontece apenas que Deaton acredita que Summers e um pequeno grupo de influentes economistas ajudaram a lançar as bases para a crise financeira asiática do final da década de 1990 e também para a crise financeira global de 2008, ajudando de forma imprudente a aliviar as restrições ao fluxo de capital especulativo em todo o mundo.

Ele faz essa acusação no capítulo “Será o fracasso econômico um fracasso da economia?” – e isso desencadeou o que Deaton chama de “consequente debate” com Summers sobre o papel dos economistas na sociedade, que é também intensamente pessoal. “Penso nele como o melhor e mais brilhante da minha geração de economistas, alguém que todos nós gostaríamos de ser. Portanto, suas opiniões também não são diferentes daquelas que eu defendia”, diz Deaton sobre Summers. A diferença, diz Deaton, é que suas próprias opiniões mudaram.

Summers, que é colaborador da Bloomberg, chama as acusações de Deaton sobre o seu potencial papel na causa de duas das grandes crises econômicas do nosso tempo como uma “abrangente afirmação de esquerda em vez de uma análise séria”, e salienta que a crise financeira asiática aconteceu antes que ele fosse Secretário do Tesouro. “Ninguém pode estar satisfeito com onde estávamos ou onde estamos em questões de estabilidade financeira, mas enquadrar a questão em termos de todas as restrições serem boas ou más é indigno de um economista da estatura de Deaton”, disse ele por e-mail.

A principal reclamação de Deaton não é com Summers. É que a profissão ficou intoxicada com mercados e dinheiro, perdendo de vista a sua missão principal, tal como estabelecida nos seus primeiros dias por Adam Smith, John Locke e outros que chegaram à economia através da filosofia e de outros campos, em vez do comércio. “A disciplina desvinculou-se da sua base adequada, que é o estudo do bem-estar humano”, escreve Deaton no seu livro.

Na mente de Deaton, esta é uma questão de vida ou morte. Porque nada para ele exemplifica mais como a economia deu errado do que a epidemia de mortes por alcoolismo, overdoses de opiáceos e suicídio que atingiu a classe trabalhadora americana nas últimas décadas. Ele acredita que uma das principais causas desse aumento foi o entusiasmo dos economistas pela globalização, com ênfase na livre circulação de bens, capitais e empregos. “Não se pode pensar em política comercial e focar inteiramente no dinheiro”, diz Deaton. “São as almas das pessoas, suas comunidades, suas igrejas” e suas vidas que estão em jogo quando os empregos são deslocados.

Case, que também é Economista em Princeton, e Deaton documentaram a praga pela primeira vez num artigo de investigação em 2015, mesmo ano em que ganhou o Nobel. Case surgiu com o termo mortes por desespero, que se tornou o título de seu livro de 2020 sobre o assunto. O fato desse trabalho ter surgido no momento em que o populismo de Donald Trump encontrava apoio nos EUA operário significou que as “mortes por desespero” entraram rapidamente no léxico explicativo de Trump, juntamente com as comunidades “deixadas para trás”.

Essas mortes são também a razão pela qual Deaton é alérgico ao que lhe parece ser um “triunfalismo” equivocado nos EUA sobre a sua rápida recuperação econômica da recessão causada pela pandemia de 2020 e o que isso significa para seu futuro no mundo. Para ele, a rápida recuperação dos EUA é mais uma prova de que a economia está descontrolada. Os especialistas “estão todos escrevendo essas coisas hoje em dia sobre como os EUA estão triunfando, crescendo. A Europa está estagnada”, diz Deaton. “E ainda assim, sabe-se, a expectativa de vida nos Estados Unidos está caindo e as pessoas estão se matando. Isso não está acontecendo na Europa.”

Num novo artigo publicado em 28 de setembro, Case e Deaton documentam uma divisão na esperança de vida entre formados por universidades e o resto da população, que só aumentou com a pandemia. Em 1992, os recém formados na faculdade viviam, em média, 2,6 anos mais do que aqueles que não tinham um diploma de bacharel. Em 2019, a diferença mais do que duplicou, para 6,3 anos. Em 2021 atingiu 8,5 anos.

Deaton vê algumas mudanças no cenário econômico dos EUA que lhe dão motivos para otimismo. Ele está se sentindo encorajado pelo renascimento do movimento trabalhista americano desde o início da pandemia. A greve dos Trabalhadores da Indústria Automobilísticaagora em curso é uma coisa boa, diz ele, apontando para uma luta por melhores empregos e salários que são extremamente necessários em muitas partes dos EUA, bem como uma liderança sindical decidida a restaurar o seu propósito.

Um aumento no investimento na indústria transformadora, alimentado em parte pela política industrial da administração Biden, poderá finalmente ajudar a inverter a terrível tendência que ele e Case documentaram. “Mas isso levará muito tempo”, diz Deaton. Ele também é franco ao dizer que não tem as respostas, em parte porque acredita que as soluções fáceis prescritas pelos economistas muitas vezes prejudicam mais do que ajudam.

Os programas de compensação, como os destinados às pessoas que perdem seus empregos quando as fábricas se deslocam para o exterior, nunca funcionaram realmente e representam apenas “palavras piedosas para fazer com que as pessoas se sintam melhor”, diz Deaton.

Aquilo que é conhecido como a “revolução da credibilidade” na economia nas últimas décadas tem-se concentrado em estudos do mundo real que trouxeram uma enxurrada de novos dados e deveriam ajudar a encontrar soluções. Mas Deaton acredita que isso fez com que a profissão deixasse de ponderar sobre as grandes questões e se concentrasse naquelas facilmente quantificáveis. “Estão se descobrindo resultados muito confiáveis ​​sobre coisas nas quais não se está muito interessado”, diz Deaton.

As grandes questões atuais, escreve ele em seu livro, deveriam centrar-se todas em como prevenir a crise econômica antes que ela aconteça. O que para Deaton significa considerar ideias heréticas como o controle da imigração ou a utilização de tarifas para ajudar a preservar empregos ou reconfigurar as medidas do sucesso humano.

Não ajuda o fato de o atual debate sobre a política econômica ser impulsionado pela ideologia. Quer se trate do salário mínimo, dos dados sobre a pobreza, dos cuidados com saúde, da necessidade de estímulo fiscal em resposta a uma crise ou de outras questões, Deaton argumenta que os economistas de ambos os lados da política são muitas vezes guerreiros partidários. “A economia é como a evolução darwiniana, onde as crenças das pessoas são acertadamente previstas pela sua ideologia política”, escreve ele no novo livro.

Mas para Deaton o problema fundamental da economia é bipartidário: sejam conservadores ou progressistas, a maioria dos economistas mede o bem-estar humano em termos monetários. E isso ignora todas as outras coisas que importam, desde a confiança e o significado que as pessoas obtêm dos empregos até à dignidade de viver em uma comunidade funcional numa sociedade democrática. Para explicar essas coisas, conclui Deaton, os economistas “precisam abandonar a nossa única fixação no dinheiro como medida do bem-estar humano”.

