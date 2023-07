Futebol feminino ou masculino? Campanha “engana” torcedores e desafia preconceitos estéticos

A capacidade de julgar rapidamente uma situação é fundamental para a sobrevivência. Se estamos prestes a atravessar a rua e notamos um carro em alta velocidade, imediatamente imaginamos que seremos esmagados por um motorista irresponsável, e paramos. É um reflexo puramente animal. Mas, como não somos selvagens, as contradições da vida em sociedade nos levam a cometer erros por julgamentos precipitados, e caímos em uma das mazelas mais antigas da humanidade: o preconceito.

Quem nunca ouviu de um fã do futebol masculino que é difícil assistir o feminino por ser muito lento, sem jogadas bonitas e entediante. Preconceito? Absolutamente, sim. Acontece que o futebol feminino nunca foi muito televisionado, e boa parte dos “entendidos” de hoje se baseia em poucos jogos assistidos na época em que Luciano do Valle fazia transmissões do campeonato brasileiro nas manhãs de domingo, na Band. Isso foi nos anos 1990.

A evolução das mulheres no esporte é notória. Vale destacar que elas levaram muito menos tempo para chegar ao “jogo bonito” do que os homens. Hoje, se um extraterrestre for apresentado a imagens de jogos femininos e masculinos, e receber a incumbência de dizer qual é o melhor, certamente terá dificuldade na avaliação.

Duvida? Então assista a este vídeo:

A peça, produzida pela agência Marcel para a operadora francesa de telecomunicações Orange, utiliza inteligência artificial. No início do vídeo, vemos jogadas de astros do futebol francês, como Kylian Mbappé, astro do Paris Saint Germain, e Antoine Griezmann, craque do Athletico de Madri.

Para a surpresa dos incautos, na segunda parte do vídeo, é apresentado o truque: na realidade, as jogadas foram protagonizadas pelas estrelas da Seleção Francesa feminina, como Sarkina Karchaoui e Estelle Cascarino, ambas colegas de Mbappé no Paris Saint Germain. A tecnologia apenas mudou os rostos das jogadoras para ficar mais “inteligível” aos entendidos que aquilo é futebol de altíssima qualidade.

Então, engula o preconceito e assista a Copa do Mundo Feminina.