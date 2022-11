Fundação Gates doará US$ 1,4 bilhão para agricultores na África e Ásia

A Fundação Bill e Melinda Gates anunciou, na COP27 nesta segunda-feira, uma doação de 1,4 bilhão de dólares para pequenos produtores e agricultores afetados pela mudança climática na África e na Ásia.

A doação será entregue ao longo de quatro anos e com o objetivo de financiar métodos de combate à seca, ondas de calor e inundações extremas, segundo o comunicado em Sharm el-Sheikh. A iniciativa tem relevância pois a agricultura é a atividade econômica da maioria das economias africanas, empregando mais de 50% da força de trabalho e representando um terço do total do PIB africano.

Organizações de defesa de pequenos produtores rurais, que afirmam representar cerca de 350 milhões de produtores e agricultores no mundo, publicaram uma carta aberta onde alertam que a segurança alimentar está em perigo e pedindo aos governos que apoiem a produção de pequena escala em vez da agricultura industrial.

"O aumento da fome no ano passado expôs a fragilidade de um sistema alimentar mundial mal preparado para os choques climáticos", disse a carta assinada por 70 organizações.

"Construir um sistema alimentar que possa alimentar a todos em um mundo muito quente deve ser uma prioridade na COP27", acrescentou o documento. Mais de 100 líderes mundiais lançarão uma nova rodada de negociações na conferência da ONU sobre a mudança climática nesta segunda e terça-feira.

O financiamento do combate ao aquecimento global, seja por meio de medidas de mitigação, adaptação, ou um possível fundo para danos e perdas, que os países do sul exigem dos industrializados, está na mesa de negociações em Sharm el-Sheikh.