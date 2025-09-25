ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Fundação de Jeff Bezos levanta R$ 41,6 bilhões para projetos de energia limpa em todo o mundo

Aliança firmada entre o bilionário, a companhia sueca Ikea e a Rockefeller Foundation foi fundada na COP26 e busca a transição energética justa

Atualmente, a GEAPP financia 137 projetos em operação em mais de 30 países (Envato)

Atualmente, a GEAPP financia 137 projetos em operação em mais de 30 países (Envato)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13h30.

Desde 2021, a Global Energy Alliance for People and Planet, coalização fundada pelo bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, a companhia de móveis Ikea e a organização social Rockefeller Foundation, já direcionou mais de R$ 41,6 bilhões em financiamento para expandir o acesso a energia limpa em todo o mundo.

Entre as principais metas da Aliança estão levar o acesso à energia limpa para um bilhão de pessoas, evitar 4 bilhões de toneladas métricas de emissões de carbono e chegar a 150 milhões de pessoas com empregos sustentáveis na economia verde.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

A organização divulgou nesta semana o seu relatório de impacto, em que explica como atua para ampliar as oportunidades a partir da energia, entregar tecnologias para fontes renováveis e garantir a transição energética justa e rápida.

Ao todo, o trabalho em mais de 30 países gerou melhores condições de vida e impacto positivo para acima de 90 milhões de pessoas e a geração de 3,1 milhões de empregos e meios de sustento.

R$ 41,6 bi em energia limpa

Na América Latina e Caribe, o trabalho nos últimos quatro anos garantiu quase US$ 600 milhões (ou R$ 3,2 bilhões) para financiar 22 projetos já implantados ou prontos para implantação.

O impacto positivo nesses países chegou a 7 milhões de pessoas, com a geração de empregos e fontes de renda para mais de 111 mil pessoas e a redução de 24 milhões de toneladas de CO2.

Na China, a nova ordem é produzir menos para preços subirem: entenda a política 'anti-involução'

Woochong Um, CEO da Global Energy Alliance for People and Planet, explica que no momento de tensões políticas globais, incertezas econômicas e avanço das mudanças climáticas, o avanço da Aliança é visto com orgulho. “Presenciei no último ano o poder da energia limpa para desbloquear oportunidades e mudar vidas em todos os cantos das quatro regiões em que operamos, da África à América Latina”, explica.

A diretora de impacto da organização, Tulika Narayan, afirma que desde que se junto à fundação busca dar mais escala a ambição, à complexidade do trabalho e das parcerias necessárias para alcançar o pleno desenvolvimento. “Contamos com metas ambiciosas em um período acelerado. Já fizemos muito, mas a tarefa está longe do fim”, explica.

Atualmente, a GEAPP financia 137 projetos em operação em mais de 30 países, usando o blended finance com parcerias entre setores público, privado e filantropia para garantir o avanço da energia limpa e renovável. Isso inclui a instalação de sistemas de armazenamento na Índia, usinas solares no Haiti e a ampliação da rede elétrica na Bolívia.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:EnergiaEnergia renováveljeff-bezosTransição energética

Mais de ESG

Brasil apresentará na COP30 barco movido a hidrogênio verde que reduz 80% das emissões

Sete dos nove 'limites planetários' são ultrapassados com acidificação dos oceanos

Você sabe como a tecnologia e a inovação contribuem para a transição energética e a descarbonização?

SLC Agrícola lança maior projeto de mensuração de carbono do agro brasileiro

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Inteligência artificial entra na agenda de desafios globais da ONU

Esporte

Fifa anuncia mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026; veja imagens

Um conteúdo Bússola

Projeto de usina termelétrica a etanol mostra viabilidade e projeta atender 2 milhões de famílias

Apresentado por SAMSUNG

Um dia com o Galaxy Z Fold7: nossa repórter mostra como usa o dispositivo no trabalho