Fundação de Jeff Bezos levanta R$ 41,6 bilhões para projetos de energia limpa em todo o mundo

Desde 2021, a Global Energy Alliance for People and Planet, coalização fundada pelo bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, a companhia de móveis Ikea e a organização social Rockefeller Foundation, já direcionou mais de R$ 41,6 bilhões em financiamento para expandir o acesso a energia limpa em todo o mundo.

Entre as principais metas da Aliança estão levar o acesso à energia limpa para um bilhão de pessoas, evitar 4 bilhões de toneladas métricas de emissões de carbono e chegar a 150 milhões de pessoas com empregos sustentáveis na economia verde.

A organização divulgou nesta semana o seu relatório de impacto, em que explica como atua para ampliar as oportunidades a partir da energia, entregar tecnologias para fontes renováveis e garantir a transição energética justa e rápida.

Ao todo, o trabalho em mais de 30 países gerou melhores condições de vida e impacto positivo para acima de 90 milhões de pessoas e a geração de 3,1 milhões de empregos e meios de sustento.

R$ 41,6 bi em energia limpa

Na América Latina e Caribe, o trabalho nos últimos quatro anos garantiu quase US$ 600 milhões (ou R$ 3,2 bilhões) para financiar 22 projetos já implantados ou prontos para implantação.

O impacto positivo nesses países chegou a 7 milhões de pessoas, com a geração de empregos e fontes de renda para mais de 111 mil pessoas e a redução de 24 milhões de toneladas de CO2.

Woochong Um, CEO da Global Energy Alliance for People and Planet, explica que no momento de tensões políticas globais, incertezas econômicas e avanço das mudanças climáticas, o avanço da Aliança é visto com orgulho. “Presenciei no último ano o poder da energia limpa para desbloquear oportunidades e mudar vidas em todos os cantos das quatro regiões em que operamos, da África à América Latina”, explica.

A diretora de impacto da organização, Tulika Narayan, afirma que desde que se junto à fundação busca dar mais escala a ambição, à complexidade do trabalho e das parcerias necessárias para alcançar o pleno desenvolvimento. “Contamos com metas ambiciosas em um período acelerado. Já fizemos muito, mas a tarefa está longe do fim”, explica.

Atualmente, a GEAPP financia 137 projetos em operação em mais de 30 países, usando o blended finance com parcerias entre setores público, privado e filantropia para garantir o avanço da energia limpa e renovável. Isso inclui a instalação de sistemas de armazenamento na Índia, usinas solares no Haiti e a ampliação da rede elétrica na Bolívia.