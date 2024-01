Fórum de Davos, salário digno e o que mais movimentou a semana em ESG

Entre segunda e sexta-feira, ocorreu na Suíça o Fórum de Davos, encontro anual do Fórum Econômico Mundial. Com o tema "Reconstruindo a Confiança", o evento teve como representantes do Brasil as ministra Marina Silva e a ministra Nísia Trindade, mas não recebeu o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, por exemplo.

Para Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, que esteve no Fórum e falou à EXAME, "o Brasil tanto fala sobre a necessidade de protagonismo para além de momentos como o G20, evento previsto para este ano, e a COP30, no ano que vem, mas perdeu oportunidades de não ter o chefe de estado ou uma casa específica do país na Avenida Promenade".

Pereira comentou ainda os eventos que acompanhou com executivos como CEO da Microsoft, Satya Nadella, que abordou a cooperação Sul-Sul Global, e Jean-Pascal Tricoire, Chairman da Schneider Electric, que lembrou que o salário digno é associado com outros temas ao considerar, por exemplo, que não há justiça climática quando tantas pessoas estão na zona da pobreza.

O Pacto Global da ONU aproveitou o Fórum para lançar uma plataforma de sistemas alimentares, desenhada há um ano e meio, inicialmente por representantes da Noruega, com co-criação do Brasil e participação de líderes empresariais e funcionários das agências ONU de 30 países. Leia a entrevista.

Crescimento econômico depende de inovação, inclusão e sustentabilidade, diz Fundação Dom Cabral

Existe um amplo potencial para crescimento econômico e melhorias do bem-estar social no mundo, mas é preciso romper com as bases de Produto Interno Bruto (PIB) atuais. É o que aponta um estudo divulgado nesta quarta-feira, 17, no Fórum Econômico Mundial, que acontece esta semana em Davos, na Suíça.

O trabalho é fruto de uma colaboração entre a Fundação Dom Cabral e o Fórum. A publicação considera quatro dimensões para sugerir um novo paradigma de crescimento futuro: inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência.

A publicação divide os países por notas em cada uma das quatro frentes, assim como por arquétipos, sendo que o Brasil aparece em dois: os que reúne os países com crescimento moderado, mas equilibrado, e com desempenho acima da média em sustentabilidade; e os de países com crescimento impulsionado pela eficiência, desenvolvendo inovação, inclusão e resiliência em uma base simples com uma visão ambiental reduzida.

Salário digno: como a Natura calcula o mínimo que seus funcionários devem receber para viver bem

Para além da discussão de salário digno no Fórum de Davos, o tema ganhou força no Brasil, quando a fabricante de cosméticos Natura compartilhou o método para definir o piso salarial na empresa e mostrou como estabeleceu meta, atingida em 2023.

“O primeiro desafio foi estabelecer qual é o parâmetro comparativo porque sabemos que cada país tem uma realidade, e às vezes realidades distintas em um mesmo país”, explica Gleycia Leite, diretora de compensação, organização e gestão da Natura &Co.

A companhia buscou métricas que tivessem granularidade suficiente para respeitar essas diferenças e ter coerência. Uma das metodologias utilizadas foi a Integrated Profit & Loss Accounting (IP&L ou Contabilidade Integrada de Lucros e Perdas), lançada em 2022 e que consegue mensurar e monetizar o impacto dos negócios nos capitais humano, social e ambiental. Entenda os detalhes companhia