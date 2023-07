Expo Favela Innovation Rio terá Arena Universitária

A Expo Favela Innovation, feira voltada para os empreendedores da favela, oferecerá ao público a Arena Universitária para o compartilhamento de conteúdos acadêmicos e de empreendedorismo para os participantes, especialmente aos que que não têm acesso à universidade. Além disso, o evento disponibilizará conferências, exposições, mentorias, entre outros.

Essa edição do evento que une empreendedores da favela com investidores do asfalto será a primeira no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, durante os dias 29 a 31 de julho. Dentre as universidades participantes confirmadas pela organização do evento estão: FACHA, UNICESUMAR, UFRJ, São José, PUC, UniFOA, UNISUAM, Estácio de Sá e Unirio.

"A Arena Universitária foi criada com o intuito de apoio das universidades de todo o estado, para oferecer conteúdos relevantes dentro do nosso projeto, passando pelas diversas trilhas de conhecimento que temos. Com isso, conseguimos trazer esse público para perto da favela, e vice-versa, fazer com que eles tenham o conhecimento de que a favela é criativa, é potente, e ao mesmo tempo compartilhar conhecimento com pessoas que irão para este espaço”, disse Celso Athayde, CEO da Favela Holding e idealizador da Expo Favela Innovation.

A Expo Favela Innovation está acontecendo em vários estados do país em 2023. O evento é organizado pela Favela Holding, produzida pela InFavela e conta com parceria social da CUFA (Central única das Favelas).

Serviço