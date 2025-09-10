Exclusivo: Carrefour contrata 100 mil beneficiários do CadÚnico em dois anos

O Grupo Carrefour Brasil, rede varejista, contratou cerca de 100 mil beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) desde 2023, quando firmou uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) pelo combate ao desemprego e desigualdade social no país. A meta era de contratar 10 mil pessoas ao longo de três anos.

O CadÚnico é um sistema de unificação de informações que dá ao governo federal maior visibilidade sobre famílias brasileiras de baixa renda, o que permite incluí-las em programas sociais destinados a melhorar sua qualidade de vida. Entre os benefícios acessados por meio do cadastro está o Bolsa Família, principal programa de distribuição de renda do país.

Em apenas dois anos, a companhia superou essa meta inicial em dez vezes e se tornou a maior empregadora privada de beneficiários do programa no país, segundo o MDS.

Os funcionários foram contratados pelas bandeiras Atacadão, Sam's Club e Carrefour, com vagas distribuídas em todos os 26 estados e no Distrito Federal.

O processo teve início em 2023, atingindo 53 mil trabalhadores até o final de 2024. A progressão manteve ritmo acelerado, chegando ao patamar atual de 100 mil contratados em agosto deste ano.

Combate ao desemprego

A iniciativa rendeu ao Carrefour o Prêmio de Inclusão Socioeconômica do MDS em abril de 2025. A distinção foi concedida na categoria "Inserção no Mercado de Trabalho", destacando a liderança da empresa no programa Acredita no Primeiro Passo, focado na inclusão produtiva de famílias vulneráveis.

As contratações ocorrem durante período de melhora nos indicadores trabalhistas brasileiros.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta para uma redução do desemprego para 5,8% no trimestre até junho, menor marca desde 2014, atingindo 6,3 milhões de pessoas.

Paralelamente, o MDS registra que 3,5 milhões de brasileiros saíram da condição de pobreza no período recente.

Conforme relatos da empresa, as contratações transformam trajetórias pessoais de trabalhadores que enfrentavam desemprego prolongado e dificuldades econômicas. Para muitos, representa a primeira experiência formal ou oportunidade como jovem aprendiz.