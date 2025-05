EXCLUSIVO: 55% das empresas paulistas acreditam que COP30 trará impacto positivo, diz Fecomercio

Mais da metade das empresas do estado de São Paulo (55%) acredita que a COP30, que será realizada em Belém do Pará em novembro deste ano, terá efeitos positivos sobre seus negócios.

O dado, que revela o otimismo do empresariado frente ao impacto da grande Conferência do Clima da ONU no Brasil, faz parte de uma pesquisa conduzida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e concedida em primeira mão à EXAME.

Por outro lado, o levantamento também aponta um cenário preocupante: 58% delas não possuem nenhum tipo de política ambiental em vigor. E mesmo entre as 24% que implementam alguma ação para reduzir emissões, a maioria adota práticas de estrutura simples.

Entre as companhias que afirmam ter medidas ambientais, 80% optam por abastecer suas frotas com combustíveis mais limpos, como o etanol, e 69% destinam resíduos orgânicos para compostagem.

Embora importantes, as iniciativas representam apenas os passos iniciais de uma transição para uma economia de baixo carbono, ressaltou a FecomercioSP.

Outro dado relevante é o comportamento dos consumidores: pelo menos 55% dos empresários acreditam que seus clientes ainda não priorizam produtos com atributos de sustentabilidade, o que pode dificultar a percepção de valor em investimentos verdes.

Transição nas empresas

O estudo também aponta para um cenário de transição no ambiente empresarial. Por um lado, há o reconhecimento crescente de que as mudanças climáticas são reais e afetam concretamente os negócios.

Por outro, persistem gargalos que impedem uma atuação mais efetiva, incluindo custos operacionais elevados e legislação que não favorece transformações rápidas.

A expectativa é que a COP30, sendo realizada em solo brasileiro, forneça diretrizes mais claras para o setor sobre como proceder em relação às questões ambientais, possivelmente impulsionando novas políticas e incentivos para a adoção de práticas sustentáveis mais robustas.

COP30 à vista

Entre os dias 10 e 21 de novembro, a COP30 reúne líderes de 198 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e esta edição é ainda mais significativa por marcar o décimo aniversário do Acordo de Paris, firmado em 2015.

Durante a COP29 em Baku, no Azerbaijão, o Brasil elevou suas metas climáticas (NDC) de redução de gases de efeito estufa (GEE), comprometendo-se com uma redução entre 59% e 67% até 2035, superando o plano anterior de cortar 53% das emissões até 2030.

Para chegar lá, será necessário o comprometimento de todos os setores da economia. Neste sentido, a FecomercioSP tem ajudado as empresas a alavancar a agenda e recentemente, lançou 12 ações prioritárias para descarbonização do Brasil.

De economia circular ao desmatamento zero, documento visa dar luz às oportunidades para o país liderar a pauta climática global.