ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Exclusivo: 48 países entregam metas climáticas e China deve anunciar ainda hoje, diz Corrêa do Lago

A 48 dias da COP30, menos da metade das nações apresentou suas NDCs; prazo encerra nesta quarta-feira, 24, com reunião entre 109 países na ONU

O prazo original para entrega das NDCs venceu em fevereiro, sendo prorrogado até 24 de setembro, quando acontece a Cúpula de Alto Nível (Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil/Divulgação)

O prazo original para entrega das NDCs venceu em fevereiro, sendo prorrogado até 24 de setembro, quando acontece a Cúpula de Alto Nível (Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil/Divulgação)

Lia Rizzo
Lia Rizzo

Editora ESG

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13h50.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 14h30.

Tudo sobreCOP30
Saiba mais

De Nova York

Numa coincidência curiosa, a 48 dias da COP30 em Belém, exatos 48 países já entregaram suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), segundo o embaixador André Corrêa do Lago afirmou para a EXAME nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Embora o número ainda não represente nem metade dos compromissos climáticos que precisam ser formalizados até a COP30, há um aumento expressivo em relação aos 29 países que haviam entregado suas metas até o fim de agosto e dos 37 que entregaram até o começo desta semana. A expectativa é que a China, um dos maiores emissores do mundo, também formalize suas metas nos próximos dias.

Grandes emissores atrasam compromissos

Este ainda não é um contexto confortável, considerando que grandes blocos de emissores, como a União Europeia, já sinalizaram que chegarão à conferência apenas com uma carta de intenções. O México deve seguir a mesma linha do bloco europeu.

O prazo original para entrega das NDCs venceu em fevereiro, sendo prorrogado até 24 de setembro. É nesta data que acontece a Cúpula de Alto Nível, anunciada há um mês na quinta carta da presidência da COP30, um modelo inédito na história das conferências climáticas.

Lula na Assembleia da ONU: 'Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática'

O encontro prévio foi motivado pela preocupação de que até então quase metade dos países, cerca de 97 nações, poderia seguir em atraso com a entrega de suas metas, incluindo grandes emissores como a Índia.

Estratégia para acelerar metas

Segundo Selwin Hart, conselheiro especial do secretário-geral para a Ação Climática e Transição Justa da ONU, a Cúpula de Alto Nível do dia 24, organizada em conjunto pelo Secretário-Geral da ONU e pelo presidente Lula, "atraiu interesse significativo, com mais de 100 países expressando interesse em participar, e cerca de 50 como chefes de Estado/governo".

'Não estamos esperando por milagres, a economia está do nosso lado', diz secretário do clima da ONU

A expectativa da ONU é que esse evento se torne uma "força política importante" para que os líderes submetam suas NDCs ou, no mínimo, anunciem os principais objetivos e metas antes da COP30.

Nova perspectiva nas relações com os EUA

Na última sexta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reconheceu o "imenso prejuízo" causado pelo atual panorama internacional, especialmente pela postura dos Estados Unidos, que não enviaram delegação para a primeira rodada de negociações da COP30.

Agora, há uma perspectiva não exatamente otimista, mas nova, a partir do encontro marcado entre Lula e o líder americano, Donald Trump, para a próxima semana. Os dois presidentes se cumprimentaram brevemente nos corredores da Assembleia Geral da ONU, em um encontro que durou cerca de 20 segundos.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

"Nós nos vimos e nos abraçamos. Combinamos que nos encontraríamos na semana que vem. Tivemos uma boa conversa. Ele pareceu um homem muito legal. Eu gostei dele. Tivemos uma química excelente", disse Trump sobre o encontro.

A reunião representa uma oportunidade de diálogo entre os dois países, especialmente num momento em que os EUA mantêm tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, impostas em agosto em resposta às tensões sobre questões judiciais internas do Brasil.

Acompanhe tudo sobre:ONULuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpCOP30Nova York

Mais de ESG

Lula na Assembleia da ONU: 'Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática'

Lei da Aprendizagem completa 25 anos e bate recorde de contratos ativos

Entenda o Fundo para Florestas Tropicais (TFFF) que será lançado por Lula na Assembleia Geral da ONU

Semana do Clima de NY: SB COP entrega 23 prioridades do setor privado rumo à COP30

Mais na Exame

Carreira

Três razões que separam quem chega rápido ao topo de quem leva anos

Casual

De Goiana a Nova York: como Nathalia Tolentino levou o Cerrado à Fashion Week americana

Tecnologia

US$ 100 bilhões, chips e supercomputadores: os detalhes do acordo entre Sam Altman e Jensen Huang

Mundo

Trump critica imigrantes, questiona mudanças climáticas e diz que merecia Nobel da Paz na ONU