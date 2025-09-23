Exclusivo: 48 países entregam metas climáticas e China deve anunciar ainda hoje, diz Corrêa do Lago

De Nova York

Numa coincidência curiosa, a 48 dias da COP30 em Belém, exatos 48 países já entregaram suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), segundo o embaixador André Corrêa do Lago afirmou para a EXAME nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Embora o número ainda não represente nem metade dos compromissos climáticos que precisam ser formalizados até a COP30, há um aumento expressivo em relação aos 29 países que haviam entregado suas metas até o fim de agosto e dos 37 que entregaram até o começo desta semana. A expectativa é que a China, um dos maiores emissores do mundo, também formalize suas metas nos próximos dias.

Grandes emissores atrasam compromissos

Este ainda não é um contexto confortável, considerando que grandes blocos de emissores, como a União Europeia, já sinalizaram que chegarão à conferência apenas com uma carta de intenções. O México deve seguir a mesma linha do bloco europeu.

O prazo original para entrega das NDCs venceu em fevereiro, sendo prorrogado até 24 de setembro. É nesta data que acontece a Cúpula de Alto Nível, anunciada há um mês na quinta carta da presidência da COP30, um modelo inédito na história das conferências climáticas.

O encontro prévio foi motivado pela preocupação de que até então quase metade dos países, cerca de 97 nações, poderia seguir em atraso com a entrega de suas metas, incluindo grandes emissores como a Índia.

Estratégia para acelerar metas

Segundo Selwin Hart, conselheiro especial do secretário-geral para a Ação Climática e Transição Justa da ONU, a Cúpula de Alto Nível do dia 24, organizada em conjunto pelo Secretário-Geral da ONU e pelo presidente Lula, "atraiu interesse significativo, com mais de 100 países expressando interesse em participar, e cerca de 50 como chefes de Estado/governo".

A expectativa da ONU é que esse evento se torne uma "força política importante" para que os líderes submetam suas NDCs ou, no mínimo, anunciem os principais objetivos e metas antes da COP30.

Nova perspectiva nas relações com os EUA

Na última sexta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reconheceu o "imenso prejuízo" causado pelo atual panorama internacional, especialmente pela postura dos Estados Unidos, que não enviaram delegação para a primeira rodada de negociações da COP30.

Agora, há uma perspectiva não exatamente otimista, mas nova, a partir do encontro marcado entre Lula e o líder americano, Donald Trump, para a próxima semana. Os dois presidentes se cumprimentaram brevemente nos corredores da Assembleia Geral da ONU, em um encontro que durou cerca de 20 segundos.

"Nós nos vimos e nos abraçamos. Combinamos que nos encontraríamos na semana que vem. Tivemos uma boa conversa. Ele pareceu um homem muito legal. Eu gostei dele. Tivemos uma química excelente", disse Trump sobre o encontro.

A reunião representa uma oportunidade de diálogo entre os dois países, especialmente num momento em que os EUA mantêm tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, impostas em agosto em resposta às tensões sobre questões judiciais internas do Brasil.