EXAME abre inscrições para o Melhores do ESG 2022

A partir desta quarta-feira, 2, estão abertas as inscrições para o Melhores do ESG 2022, o maior e mais abrangente guia de sustentabilidade da imprensa brasileira. As empresas que desejam participar terão até o dia 25 de março para preencher o questionário, que foi simplificado – o tempo de resposta previsto não deve passar de 1 hora.

O Melhores do ESG dá continuidade à tradição e ao pioneirismo do Guia EXAME de Sustentabilidade, principal referência em capitalismo consciente e negócios responsáveis dos últimos 20 anos. Lançado em 2000, como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, a publicação foi um marco no desenvolvimento do capitalismo brasileiro.

Ao longo de duas décadas, o guia acompanhou, registrou e celebrou o avanço do empreendedorismo nacional, premiando as empresas que mais contribuíram para a construção de uma economia vibrante e diversificada no país.

Esta edição do ranking conta com um novo parceiro, o Ibmec, uma das principais escolas de negócios do país. A instituição foi responsável por revisar a metodologia, que já havia sido alterada significativamente no ano passado em virtude das mudanças em curso no cenário internacional e da consolidação do capitalismo de stakeholder como o padrão de atuação entre as companhias mais eficientes do mundo.

Honrando seu pioneirismo editorial, a EXAME mais uma vez saiu na frente com uma nova metodologia de avaliação sustentável das empresas, tendo como ponto central os princípios que regem uma gestão voltada para as boas práticas ambientais, sociais e de governança.

Para se inscrever, as empresas devem acessar este link. São dois questionários, um quantitativo e outro qualitativo – no segundo, as companhias terão de responder três perguntas sobre pontos materiais do seu setor de atuação. Todas as empresas com atuação no país e que tenham faturado, no ano passado, ao menos 150 milhões de reais podem se inscrever. A participação é gratuita.

Aliando a tradição e o legado do mais importante guia de sustentabilidade das últimas duas décadas, com a visão crítica e futurística dos melhores jornalistas de economia do país, a EXAME honra seu pioneirismo inovador e apresenta ao mercado um produto editorial de valor inestimável para os tempos de mudanças que se aproximam. Não deixe sua empresa de fora.

Para entrar em contato, mande um e-mail para esg@exame.com.