Ex-alunos da EXAME | Saint Paul lançam livro sobre governança, meio ambiente e impacto social

Nesta quinta-feira, 24, a Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, sediou o lançamento do livro Negócios Sustentáveis – Integrando governança, gestão ambiental e responsabilidade social. A obra é o primeiro projeto editorial resultante da parceria entre EXAME e Saint Paul.

O livro foi escrito em colaboração com ex-alunos do Programa Avançado em ESG e Sustentabilidade para C-levels da EXAME e Saint Paul e coordenado por Vanessa Reisner, diretora do programa. A publicação discute temas relacionados a governança corporativa, responsabilidade social e gestão ambiental, com foco na aplicação prática dos conceitos de ESG no ambiente empresarial.

O evento contou com a presença de autores, convidados e profissionais interessados na temática de sustentabilidade e práticas de ESG. Durante o lançamento, foram realizadas sessões de autógrafos e houve momentos de interação entre os participantes.

Segundo a organização do evento, todos os exemplares disponíveis no local foram vendidos. O livro também está em pré-venda no site da editora, com desconto promocional.

Lançamento ocorre em momento oportuno

O lançamento ocorre no ano em que o Brasil se prepara para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), prevista para novembro de 2025, em Belém.

Em um contexto de crescente atenção às questões ambientais e sociais no cenário global, Negócios Sustentáveis reúne conteúdos sobre fundamentos do ESG, práticas de governança, gestão de capital humano e social, diretrizes ambientais e estratégias corporativas para mitigação de riscos climáticos.

A obra apresenta textos de autores que atuam em diferentes áreas ligadas à sustentabilidade e gestão corporativa. O livro pode ser adquirido aqui.

Ficha técnica

Coordenador: Vanessa Reisner

Coautoria:

Adriana Karaver Benjamin, CEO Congregação Israelita Paulista | Adriana Sanches, Sócia na ACE Governance | Alexandre Frayze David, Consultor Especialista Infraestrutura, ESG e Advocacy | Andréa Fodor, CEO Hitachi Vantara Brasil | Antonio Carlos de Oliveira Freitas, Sócio de Freitas e Assad Advogados | Camila Maximo, Diretora Sou Segura | Daniela Garcia, CEO Capitalismo Consciente Brasil | Edna Holanda, Conselheira Sinqia, Espaço Laser e Fundação Bienal | Fabiana Costa, Superintendente de Sustentabilidade no Banco Bradesco | Fábio Barbosa Uchôa de Moura, Gerente SSMA Aura Minerals | Isabela Hollanda, Healthcare Industry Executive | Jorge Feliciano, Consultor Organizacional | José Alfredo Nahas, Diretor Ambev | José Augusto Zanforlim Porto, CMO e CEO Mazô Mana | Juliana Maioral, Especialista em Risco Itau | Karen Iannone de Carvalho, Advogada | Laurine Delfino, Sócia fundadora da Delaya Socioambiental | Luciana Costa Arabi, Especialista ESG Anima Educacao | Maira Zanduzzo, Diretora de Ambiente e Social | Mateus Praxedes, CRO Latam na Deutsche Bank | Onara Lima, Fundadora do Onara Lima ESG Advisory | Patricia Della Rovere R. Moya, Risk Management HDI Seguros | Rozália Del Gáudio | Susana Ayarza, Sócia fundadora da Delaya Socioambiental | Tatiana Bernacci Sanchez, Gerente de Regulação Educacional na Saint Paul.

Número de páginas: 366

Edição: 1ª

Ano: 2025

Formato: 17 x 24cm

ISBN: 978-65-86407-79-2

Preços de capa: R$ 159,90

Editora: Exame | Saint Paul