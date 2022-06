Evento gratuito reúne lideranças femininas e selecionará 50 meninas para mentoria presencial

As salas de aula são delas. As mulheres são maioria no ensino superior e foram responsáveis por 59% dos diplomas em 2019, segundo estudo divulgado pelo IBGE em 2021.

Mas, se os dados de escolaridade mostram um avanço nos direitos das mulheres à educação, os números do mercado de trabalho apontam que essa evolução ainda não alcançou o meio corporativo com a devida relevância. Ainda de acordo com o IBGE, apenas 37,4% dos cargos gerenciais existentes em 2019 eram ocupados por mulheres.

E não para por aí. Segundo uma pesquisa da Bain & Company com o LinkedIn, apenas 3% dos presidentes e 5% dos presidentes de conselho eram do gênero feminino entre as 250 maiores empresas brasileiras nesse período.

Com o intuito de mudar esse cenário e expandir a liderança feminina nas organizações, a 3ª edição do Young Women Summit acontece nos dias 29 e 30 de junho de forma online e gratuita.

Pensado para jovens mulheres profissionais, o evento promovido pela Fin4She apresentará palestrantes em 7 painéis de discussão com o objetivo de ajudar a formar novas líderes desde o começo da carreira.

O evento tem a presença confirmada da deputada federal e ativista pela educação Tabata Amaral; a diretora executiva do Fundo Agbara, Aline Odara; a CEO do Fleury, Jeane Tsutsui; a CEO do Banco BMG, Ana Karina; e diversas outras executivas.

Os painéis serão transmitidos online e ao vivo. Confira abaixo a programação completa do Young Women Summit:

09h - Capital Humano: Quais os Talentos do Futuro?

10h - Dinheiro é Independência

11h - Carreira & Tendências no Mercado Financeiro

12h - Mulheres no Topo: a Jornada C-Level

14h - Mercado com Propósito: Oportunidades ESG

15h - Pratique ou Explique: por que as empresas vão investir em diversidade

16h - Gente que Faz

Além das palestras que acontecem no dia 29, as participantes podem ser selecionadas para o JumpStart, uma mentoria presencial com o 100 Women in Finance que tem como objetivo capacitar jovens selecionadas. Elas também receberão a anuidade do programa internacional da ONG e criarão conexões com as empresas que estão querendo contratar mais mulheres.

Para participar do Young Women Summit no dia 29, e do banco de talentos da Fin4She com as empresas parceiras do evento, basta se inscrever no site.

Idealização

Carolina Cavenaghi, co-fundadora, CEO da Fin4She e idealizadora do Young Women Summit, aponta que o objetivo do evento é ser um fórum online focado em conectar jovens com carreira, possibilidades e representatividade, para mostrar que há muitos espaços e caminhos que as mulheres podem ocupar no mercado de trabalho.

"Na Fin4She, percebemos que muitas mulheres têm vontade de se conectar com outras líderes e não sabem como. Ao mesmo tempo, as empresas falam que têm muita dificuldade em contratar meninas com interesse no mercado. Queremos construir essa ponte, ser disruptivas e preparar as jovens para a liderança, precisamos abrir essas portas”, afirma Cavenaghi.