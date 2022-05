Evento gratuito debate futuro de mercado que já movimenta US$30 trilhões

De iniciativa de responsabilidade corporativa a movimento global trilionário, a sigla ESG faz referência às questões ambientais, sociais e de governança de uma empresa e foi cunhada pela primeira vez em 2005. Desde então, as pautas sustentáveis se tornaram o centro das atenções em eventos, painéis e nas carteiras de grandes investidores.

E não são apenas os empresários que estão interessados no assunto. Segundo dados do Google Trends (ferramenta que mapeia as buscas feitas pelos usuários através do Google), o interesse de busca pelo termo ESG no Brasil praticamente triplicou no último ano. Mundialmente, o Brasil está entre os 25 países que mais buscaram pela temática em 2021 e em primeiro lugar na América Latina.

ESG é pauta máxima entre as empresas

No último South Summit, evento de inovação que ocorreu em Porto Alegre, ESG foi pauta máxima. Até entre as casas de venture capital mais tradicionais, as finanças verdes foram destacadas como tendência indiscutível.

Segundo líderes de fundos ESG, como VOX Capital e Lower Carbon Capital, os maiores benefícios deste mercado são os investimentos de impacto, que causam retorno financeiro às empresas, mas também geram impacto socioambiental positivo.

Para mensurar a importância desta temática, basta olhar os números. Em 2019, existiam apenas 9 fundos de investimentos rotulados como sustentáveis; em 2020, 85 destes foram criados por gestores no Brasil.

Segundo Betania Tanure, presidente da BTA e consultora de gestão empresarial, "Para as empresas que acham que o tema ESG não afeta os resultados ou que a sustentabilidade ambiental e social ainda não impacta seus negócios, um alerta: isso vai mudar muito rápido". Afinal, cada vez mais questões ligadas ao meio ambiente, sociedade e governança vão orientar as discussões sobre o futuro e impactar diretamente no desempenho dos negócios.

ESG com S minúsculo

No entanto, no Brasil, o mercado ainda está engatinhando. Apesar do número de fundos e das buscas pelo termo terem aumentando, segundo Fábio Alperowitch (cofundador e gestor da FAMA Investimentos), o investidor brasileiro ainda é muito imaturo e tem dificuldade de compreender o que significa, de fato, ser uma empresa sustentável.

Ainda, para o gestor, o debate no Brasil é superficial e “escrito com S minúsculo”, já que os desafios sociais são, por muitas vezes, deixados de lado.

Percebendo a importância do tema e a dificuldade de encontrar informações confiáveis e relevantes sobre o mercado ESG, a EXAME lança a segunda edição do evento Melhores do ESG.

O que é o evento Melhores do ESG?

Além de painéis sobre os mais variados temas no âmbito da sustentabilidade, como mudanças climáticas, economia circular, diversidade e como implementar a cultura ESG na prática, o evento gratuito vai celebrar o avanço do empreendedorismo nacional, premiando as empresas que mais contribuíram para a construção de uma economia vibrante e diversificada no país. Para acompanhar ao vivo, basta se inscrever clicando aqui.

Criado em 2000 com o nome de Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, o Melhores do ESG é o principal guia brasileiro sobre capitalismo consciente e sobre responsabilidade ambiental, social e de governança nas empresas.

O evento ocorre nos dias 8, 15 e 22 de junho e conta com 15 painéis para discutir os próximos rumos do ESG no Brasil e no mundo. Para acompanhar, clique aqui, ou no botão abaixo:

