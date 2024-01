Evento discute perspectivas para os avanços da energia renovável no Brasil; veja como acompanhar

O ano passado foi marcado pelo avanço sem precedentes das energias renováveis no Brasil. De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o país ultrapassou o marco de 92% de participação de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa no total gerado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN). O número representa o maior percentual dos últimos 10 anos.

"Somos capazes de liderar a transição energética em âmbito internacional. Vamos continuar investindo em fontes de energia sustentáveis, para exercer esse protagonismo e mostrar para o mundo do que somos capazes", afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em nota divulgada em setembro do ano passado.

Ciente desse cenário, e reforçando seu compromisso com a fomentação do debate sobre sustentabilidade e ESG no Brasil, a EXAME apresenta o Renováveis – um projeto especial criado para contribuir com a discussão sobre o tema no país.

Dentre as iniciativas, está o evento Renováveis, que reunirá grandes nomes do setor para debater as perspectivas para os avanços da energia renovável e do mercado livre de energia no Brasil e no mundo. A programação será composta por seis painéis de conteúdo, que serão disponibilizados aos interessados ao longo de todo o mês de fevereiro.

Veja, abaixo, a programação completa

06/02 Mundo em Transição: Brasil como líder da Agenda 2030

06/02 Mundo em Transição: Brasil como líder da Agenda 2030

08/02 Política industrial verde e atração de investimento

15/02 Hidrogênio Verde: oportunidades para o Brasil

20/02 Oportunidades com a abertura do Mercado de Energia

22/02 O mercado Livre como vetor de eficiência

27/02 Oportunidades para Pequenas e Médias Empresas no Mercado Livre

