"Estamos sofrendo com as mudanças climáticas, é hora de mudar", diz Carlo Pereira na ONU

De Nova York*

As ambições para conter os danos das mudanças climáticas no Brasil é foco na sede da Organização das Nações Unidas nesta quinta-feira, 14, quando começou o SDGs in Brazil, evento promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil. Na abertura, Rachel Maia, presidente do conselho de administração do Pacto Global da ONU no Brasil, reforçou que não há tempo para que as empresas e governos continuem a atuar sem boas práticas.

"Não temos a oportunidade de continuar com o mesmo modus operandi, pois o planeta não aguenta mais. A transformação é dura, mas temos que entender como gerar oportunidade", diz. Para ela, também é preciso expandir fronteiras. "Nós precisamos sair daqui e convencer a audiência que está lá fora. Precisamos dizer à eles que sustentabilidade demanda investimento, o que significa transformação".

Em seguida, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil aletou para os problemas que já começaram: "Não podemos esquecer que já estamos sofrendo com as mudanças climáticas. Só no Sul do Brasil são mais de cem mortos e milhares de desabrigados. Aqui, nos Estados Unidos, o furacão Sandy matou mais de 700 pessoas em 2015. E, essa crise, é criada por nós".

O evento pretende reunir discussões importantes para o tema e pensar no futuro. "A ideia é ser imbuido da força dessas conversas e partir para a prática. Já sabemos, por exemplo, que grande parte disto está na sabedoria dos povos indígenas, que aqui estarão. Peço, portanto, que trabalhemos juntos na construção do futuro que queremos", finaliza.

Nesta quinta-feira, o evento ainda conta ainda com Amy Webb, fundadora do Future Todayt Institute e professora na Stern School of Business na Universidade de Nova York, Alok e representantes da diversidade indígena do Brasil e Seth M. Siegel.