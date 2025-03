Especial Trajetórias: Manuella Curti, o amadurecimento precoce que rejuvenesceu o Grupo Europa

A trajetória de Manuella Curti à frente de uma das corporações mais expressivas do setor de purificação de água brasileiro tem como ponto de partida um momento de transição definitiva: uma dupla tragédia em poucos meses, com o falecimento do irmão mais velho e, depois, do pai, Dácio Múcio de Souza, que fundou a companhia em 14 de março de 1984, mesmo ano em que Manuella chegava ao mundo em uma simbólica convergência entre ciclos empresariais e familiares.

“A partir daquele momento, tudo mudou, nossa relação e também a minha visão sobre a vida e o que realmente importa. Foi como o 'dia um'”, disse em entrevista à EXAME, para a série especial de trajetórias femininas, lançada neste mês da mulher.

A empresária se formou em Direito e chegou a trabalhar na advocacia. Contudo, um ano depois das perdas familiares, precisou fazer uma escolha determinante: assumir ou vender o Grupo fundado pelo pai. Liderar a empresa não exatamente um sonho, mas Manuela escolheu tentar dar continuidade ao legado de décadas da companhia.

Resiliência e sucesso

Dois anos depois de assumir, o negócio cresceu 10% e chegou aos R$ 195 milhões de faturamento.

“Aprendi que quando a vida nos coloca à frente de grandes desafios, a melhor opção é seguir em frente e transformar o que é difícil em algo que nos fortaleça. Lá atrás, nunca pensei que um dia estaria liderando uma companhia que, além de empregos, gera impacto positivo na vida de tantas pessoas. Mas hoje acredito que é justamente para isso que a vida me preparou”, reflete Manuella ao revisitar sua jornada.

A história de sucesso pós superação foi escrita em meio a muitas outras adversidades e alguns preconceitos por ser uma mulher, jovem e herdeira do império familiar. Para comandar uma empresa - e transitar num setor - majoritariamente masculina, lançou mão de ajuda externa e investiu especialização para tocar o negócio.

Um dos seus grandes mentores foi Wilson Poit, fundador da Poit Energia, convidado também a fazer parte do conselho consultivo. "Quando herdamos um cargo, muitos não enxergam competência, apenas a relação familiar. É o que você precisa enfrentar todos os dias", contou.

A CEO também investiu muito em auto-conhecimento. “O mais importante é saber que estou cumprindo meu papel da melhor forma possível e fazendo a diferença. Não importa o que os outros digam, e sim como eu me vejo", pontuou.

Água para transformar

"O Grupo Europa já nasceu com sustentabilidade no DNA, visto que os purificadores substituem garrafas e galões descartáveis e seu produto trata de um recurso natural valioso", frisa Manuella, cujo propósito é levar água pura a cada vez mais pessoas e, consequentemente, mais qualidade de vida e saúde.

Sob seu comando, a companhia também tem apostado em inovação e ações positivas e de responsabilidade social. A grande missão é transformar vidas, ao mesmo tempo em que minimiza impactos ambientais.

“Não é só sobre entregar o produto, mas sim sobre como fazemos isso. Queremos garantir que a água que chega às casas das pessoas seja não apenas limpa, mas também que todos nossos processos tenham a menor pegada de carbono possível”, explicou Manuella.

Entre as iniciativas sustentáveis estão a logística reversa de filtros, a reciclagem de embalagens e o uso de carvão ativado proveniente do babaçu, uma alternativa natural e pioneira para o tratamento da água.

Atualmente, são cerca de 300 lojas espalhadas pelo país, e algumas já tem pontos de coleta para os consumidores levarem seus refis usados.

Outra preocupação é com a logística e transporte dos produtos. Juntamente com a Eccaplan, a empresa oferece o "Frete Neutro" para as compras realizadas no e-commerce e faz a compensação de carbono.

Manuella também está à frente de projetos de inclusão, buscando promover um ambiente mais diverso e com maior representação de mulheres e negros em cargos de liderança. Além disso, investe fortemente em educação ambiental e apoio a comunidades locais.

Em parceria com a Florescer Brasil, uma iniciativa que leva água potável para comunidades vulneráveis em lugares remotos do Brasil já impactou mais de 2 milhões de pessoas.

E a lição também começa dentro de casa: desde 2016, o escritório em São Paulo deixou de utilizar copos descartáveis e as toalhas de papel foram substituídos por secadores de mão. Como resultado, houve uma redução de 30% de lixo enviado para aterros sanitários.

“É preciso olhar para o futuro, mas também para as pessoas com quem você compartilha o presente. Eu acredito que o verdadeiro sucesso de uma empresa está em como ela impacta a sociedade, muito além dos lucros”, disse Manuella, ao reforçar seu compromisso com um futuro mais justo e sustentável.

Inspiração para outras mulheres

Como um dos seus grandes propósitos de vida, Manuella se orgulha de dizer que quer ir além de deixar um legado positivo para a empresa. Seu desejo profundo é inspirar outras mulheres a ocuparem espaços e encontrarem seu poder de transformação.

“Acredito que nossa missão, como mulheres, é sempre nos reinventar, buscar o que nos faz bem e, ao mesmo tempo, não deixar de lado o que é nosso por direito: o que conquistamos no mundo”, destacou.

É com o mesmo espírito de garra e resiliência que ela se tornou uma das líderes mais admiradas do setor e segue firme em levar a história do Grupo Europa adiante. Para executiva, a sustentabilidade não tem fim: "Não importa se é um pouquinho a cada dia, é a constância que realmente faz a diferença", terminou.