Especial Trajetórias: Gal Barradas, de slogans inesquecíveis à reinvenção no mercado financeiro

Você certamente já ouviu falar da "cerveja que desce redondo”, frase que por anos foi marca registrada da cerveja Skol. Esse e muitos outros slogans marcantes da publicidade brasileira estão gravados também nos capítulos da história de Gal Barradas, uma das líderes mais respeitadas no setor de marketing e publicidade.

Natural de Salvador, Gal percebeu ainda muito jovem que sua trajetória passaria pela comunicação. "Fui para a faculdade de Administração de Empresas com a certeza de que seguiria na área, mas logo entendi que o marketing era meu lugar", conta. Confiando em sua visão, começou primeiro a estagiar em grandes empresas, de olho no que seria o próximo passo para alcançar o mercado publicitário.

Gal começou sua carreira na agência de Duda Mendonça, onde se apaixonou pela interseção entre publicidade e negócios. Em 1995, cofundou a Manga Rosa, uma das primeiras produtoras multimídias do Brasil. Depois, passou pela W/Brasil, atendendo grandes contas. “Foi então que me convidaram para a Click, uma agência digital. E soube que era ali que deveria estar.”

Carreira em publicidade

Sempre em busca de desafios literais, assumiu na sequência como diretora de desenvolvimento de marca na F/Nazca — a agência onde nasceria o "desce redondo" —, na qual permaneceu por 7 anos, até ser convidada pela MPM Propaganda para se tornar vice-presidente. Na época, como em muitos setores, a presença de mulheres no alto escalão na publicidade também era raridade.

A falta de representatividade feminina na liderança das agências de publicidade é um desafio crescente no setor. Uma pesquisa do Observatório da Diversidade na Propaganda (ODP) revela que 85% dos cargos de CEO são ocupados por homens, enquanto as mulheres ocupam apenas 15%.

Além disso, uma pesquisa da More Grls, em 2020, apontou que as mulheres representavam apenas 25% dos profissionais na área de criação, com os homens dominando 75% das lideranças. Essa disparidade reflete-se diretamente nos resultados das campanhas publicitárias, onde a ausência de perspectivas femininas pode impactar a representatividade e a diversidade das mensagens veiculadas, limitando a abrangência e a conexão com o público.

Foi então que cocriou a agência F.biz, em parceria com Marcelo Lacerda, que atuou como investidor anjo do negócio. Até a venda para o Grupo WPP, Gal foi CEO da empresa. “Conseguimos traduzir a era digital no posicionamento do negócio”, afirma. Depois foi co-CEO da BETC, uma das agências mais premiadas do país.

Em 2024, Gal foi convidada a integrar a Rio Bravo Investimentos, uma gestora de recursos com 25 anos de história, onde ocupa o cargo de Líder de Crescimento e Marketing. "A Rio Bravo estava passando por uma transformação e eu estava em busca de novos desafios. Fiquei impressionada com a inovação que a empresa trazia", afirma.

Desigualdade no setor financeiro

Agora, próxima de completar um ano na empresa, ela já percebe as diferenças entre o mercado financeiro e outros setores. "Na Rio Bravo, temos uma estrutura diferenciada. 58% do C-level e da diretoria são mulheres, o que é raro no setor financeiro e reflete uma cultura mais inclusiva e criativa", explica.

No dia a dia, persiste a desigualdade. Em 2024, a certificação CPA-10 — capacitação para profissionais que buscam distribuir produtos de investimento — tinha 53% de mulheres. No entanto, a certificação CGA, voltada para a gestão de fundos, era alcançada por apenas 6% delas. Embora existam ações para incentivar a entrada na carreira, as dificuldades aumentam à medida que a profissional avança.

“Mudar a cultura é um exercício diário, não podemos relaxar ou desistir”, diz Barradas. “Quando todas as cabeças são iguais, elas enxergam as mesmas coisas. Quando há diversidade, ela amplia o olhar e a análise de riscos e oportunidades.”

Na Rio Bravo, Gal tem se dedicado a causas importantes para ela e para o setor: empoderamento feminino e liberdade financeira. "O mercado de investimentos se tornou mais inclusivo. Nos últimos cinco anos, o número de mulheres investindo em renda variável cresceu 380%. Elas estão mais disciplinadas e com uma visão de longo prazo", afirma.

Educação financeira para mulheres

Para ela, esse comportamento é característico das mulheres, que muitas vezes são mais estratégicas ao investir. "Mulheres buscam liberdade financeira porque entendem que isso é um caminho para a autonomia e segurança."

Gal também se dedica à representação feminina no mercado corporativo, algo que sempre foi uma luta pessoal. "Quando fundei o aplicativo 'Woman Interrupted', o objetivo era chamar atenção para a interrupção constante das mulheres em reuniões, um fenômeno que revela as microviolências cotidianas", conta.

O aplicativo, desenvolvido em parceria com a Brave, produtora digital, ajuda a educar sobre a frequência com que os homens interrompem as mulheres em reuniões. "O que me motivou a criar essa ferramenta foi a percepção de que as mulheres devem ocupar seus espaços e ter suas ideias ouvidas", diz.

Na Rio Bravo, Gal continua promovendo a igualdade e trabalhando para que as mulheres não precisem escolher entre família e carreira. "Me sinto contente por poder continuar nisso de forma coerente, através de nossas ferramentas. Estou fazendo o que sempre acreditei e compartilhando com mulheres o essencial: o olhar e os ouvidos", afirma.