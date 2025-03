Especial Trajetórias: Daniella Guanabara, a arquiteta das fusões de shoppings

Carioca, mãe e apreciadora de esportes e das artes, Daniella Guanabara é economista, mas sua real paixão é pedalar: "Gosto de aproveitar as montanhas do Rio de Janeiro, juntando o desafio da subida com as vistas deslumbrantes, passar tempo com a família e aliviar a tensão fazendo crochê", contou em entrevista à EXAME para a série especial trajetórias femininas, lançada neste mês da mulher.

As subidas íngremes parecem metáforas de sua própria trajetória: exigem determinação e estão longe de ser só sobre números, salas de reuniões ou relatórios de finanças.

Aos 38 anos, ela deixou uma carreira no mercado financeiro para se dedicar à maternidade e hoje é D iretora Financeira e de Relações com Investidores na ALLOS, maior rede de shopping centers do Brasil.

Sua carreira na companhia começou em 2017, quando foi convidada pelo CEO Rafael Sales para ocupar o cargo de Diretora de Estratégia e Relações com Investidores. Naquele ano, ainda se tratava da Aliansce e a executiva acabou participando ativamente das duas maiores fusões de shopping centers no Brasil, com a Sonae Sierra Brasil e brMalls, em janeiro de 2023.

"Foram mais de 300 horas de reunião com bancos, acionistas e mercado para defender a tese da combinação de negócios, participando de todas as discussões na condução da estratégia financeira para a formação dessa gigante de 58 shoppings espalhados pelo país", contou Daniella.

Sob sua liderança financeira, a ALLOS implementou estratégias de desinvestimento de ativos, consistência de retorno aos acionistas, programa de recompra de ações e renegociações de dívidas. "Desde a combinação de negócios, a companhia vem apresentando sólido balanço patrimonial e divulgando resultados consistentes", destacou.

Da economia ao mercado financeiro

Formada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com MBA em Finanças pelo Ibmec, Daniella ingressou no mercado financeiro "quase por acaso", como ela mesma descreve. Após iniciar sua carreira na área financeira de duas grandes empresas, foi indicada para uma vaga no banco Pactual por uma amiga.

"Tinha 26 anos quando cheguei neste mercado, mas já tinha uma boa bagagem de economia", conta. O que diferenciava Daniella era seu forte perfil comercial, disciplina e vontade de aprender — o que a levou a se destacar em um ambiente reconhecidamente masculino.

Como analista de mercado, cobriu diversos setores produtivos e participou da onda de IPOs em 2007, conduzindo a abertura de capital de empresas como Amil, Drogasil e São Martinho. Sua trajetória inclui ainda passagens pela Brasil Plural, onde liderou a área de análise, além de assets e private equities como JGP e Gulf Capital Partners.

Diversidade como valor

Atualmente, 45% dos cargos de liderança na ALLOS são ocupados por mulheres e 40,7% por pessoas negras. A nova meta até 2030 prevê 50% de presença feminina e 48% de negros, em parceria com o Movimento pela Equidade Racial (MOVER).

Daniella é um dos belos exemplos e relembra que nos mais diversos setores, elas estão cada vez mais ocupando posições de destaque e alcançando cargos c-level, de CEOs e em Conselhos de Administração.

"O progresso é resultado de várias iniciativas, como políticas de diversidade, programas de mentoria e redes de apoio voltadas para o empoderamento feminino, mas, sobretudo, a evolução tem sido impulsionada pela qualificação", ressaltou.

Para Daniella, a liderança é repleta de desafios e a busca por conhecimento e desenvolvimento deve ser constante. Como mulher, ela acredita que o maior de todos foi conciliar o crescimento profissional com a maternidade. "Eu viajo muito e sinto falta de estar mais presente em momentos cotidianos da vida da minha filha", disse.

Em suas horas livres, além do ciclismo, busca refúgio nos livros e séries e na convivência com a família. As viagens de férias também revelam seu espírito aventureiro — prefere destinos menos convencionais, como Índia e Bolívia, em vez de roteiros turísticos tradicionais, relata.

Mesmo em meio às adversidades, a executiva acredita que lugar de mulher é onde ela quiser. "Ainda há barreiras, como falta de representatividade, desequilíbrio entre o trabalho com a vida pessoal e culturas organizacionais majoritariamente masculinas. Mas só vamos superar isso se nos capacitarmos, dermos o nosso melhor e trabalharmos a autoconfiança", destacou.

Seu conselho é saber praticar a escuta ativa, contar com um ambiente diverso, seguro e colaborativo e promover a empatia e espírito de time.

Sustentabilidade

Em 2020, a ALLOS definiu que ESG seria seu pilar estratégico e criou uma governança mais robusta. Seu conceito de sustentabilidade é o 'Sustainable Life Centers', que entende os shoppings não apenas como espaços de compras, mas como centros de convivência integrados à natureza e a vida das pessoas.

Neste ano, a companhia estará presente na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP30) no Brasil e decidiu antecipar as metas ambientais de seus shoppings da bacia amazônica, dois em Belém e dois em Manaus.

Entre seus compromissos até 2030, está o uso de 100% de energia renovável, reciclagem de 90% de todos os resíduos gerados e alcançar 100% de reúso de água.

O sonho de impacto

Com uma trajetória profissional brilhante, o maior orgulho de Daniella está em "poder participar ativamente da formação técnica de novos profissionais".

Seu maior sonho revela uma visão que vai além do mundo corporativo: criar um programa que transmita conhecimento financeiro a mulheres de baixa renda.

"Estamos vendo um crescimento das mulheres que são chefes de família e que, com mais conhecimento técnico, podem aprender a gerenciar sua renda, aplicando e repassando para as próximas gerações", explica.

Para o futuro, além de sua dedicação à ALLOS, Daniella vislumbra um caminho natural: participar de Conselhos de Administração de empresas, levando sua experiência e visão estratégica a novos patamares de influência no mercado.

"Cabe a nós mulheres nos apoiarmos e buscarmos chegar mais longe juntas", finaliza, resumindo sua filosofia de liderança e o legado que pretende construir.