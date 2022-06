ESG: EXAME reúne grandes especialistas do setor em evento gratuito nesta 4ª feira; como acompanhar?

Com o objetivo de fomentar o debate sobre uma das maiores tendências de negócios da década (e de levar informação sobre o assunto de maneira acessível a um número cada vez maior de pessoas), a EXAME promove, nesta quarta-feira, 15 de junho, o segundo dia do Exame ESG Summit 2022 - Empresas e Negócios Responsáveis. Virtual e totalmente gratuito, o evento deve reunir grandes nomes do setor para discutir os próximos rumos do ESG no Brasil e no mundo.

Dentre as presenças confirmadas, estão nomes como Elbia Gannoum, CEO da ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica); Rui Altieri, Presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; José Monforte, Membro do Conselho de Administração e fundador do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa); Jair Ribeiro, Parceiros da Educação e da Casa do Saber; e Ana Bavon, CEO da Consultoria B4People Cultura Inclusiva.

Temas como o futuro da energia, cultura de sustentabilidade, as responsabilidades do setor privado, equidade racial e o papel dos rios e dos oceanos na sustentabilidade farão parte dos painéis nesta quarta-feira. Veja, abaixo, o horário de cada um dos painéis.

8h55: Abertura

9h: Implementando uma cultura de sustentabilidade 9h30: Água: o papel dos oceanos e rios na sustentabilidade

10h15: Futuro da energia

11h: As responsabilidades sociais do setor privado 11h45: Equidade racial e pauta ESG

12h30: Encerramento

Em sua segunda edição, o EXAME ESG SUMMIT acontece nos dias 8, 15 e 22 de junho. Ao total, serão realizados mais de 10 painéis virtuais, cada um com cerca de 45 minutos de duração.

No último dia 8, primeiro dia do evento, foram discutidos temas relacionados à agenda 2030, economia circular, diversidade, investimentos de impacto e a logística do baixo carbono. Já no evento dia 22, a proposta é debater o papel dos povos tradicionais na conservação da Amazônia e os desafios da implementação de uma agenda ESG dentro das empresas, dentre outros temas relevantes.

Por fim, a programação se encerra em 23 de junho, no Museu da Casa Brasileira, com a cerimônia de premiação do Melhores do ESG, guia que há mais de 20 anos reconhece as organizações que tiveram uma contribuição relevante para o desenvolvimento sustentável e para a construção de um mercado mais diverso no Brasil.

