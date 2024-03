Energia solar: rede de franquias projeta dobrar de tamanho em cinco anos

O crescimento da energia solar no Brasil tem fomentado uma série de negócios. Uma das empresas que 'surfam' na expansão do setor é a rede de franquias Portal Solar. A companhia chega aos dez anos de mercado neste mês com a marca de, aproximadamente, 20 mil sistemas para telhados de residências e empresas.

A empresa conta com cerca de 200 franquias, distribuídas por todas as regiões brasileiras. “Com o sucesso do modelo de negócios e a presença digital relevante, projetamos, para os cinco próximos anos, dobrar de tamanho, tanto em termos de unidades de franquias quanto de sistemas solares instalados em residências e empresas no Brasil”, diz Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.

Além do aquecimento do mercado nacional de energia fotovoltaica, o Portal Solar tem conseguido bons resultados também por conta do modelo de negócio, que não demanda um investimento elevado se comparado a outras franquias. A unidade dispensa a necessidade de uma sede – pode ser administrada de casa. O aporte inicial é de R$ 20 mil.

Segundo informações da empresa, cada unidade pode atingir um faturamento médio mensal da ordem R$ 150 mil já nos primeiros seis meses de operação. O prazo de retorno do investimento varia entre 4 e 8 meses. A lucratividade do franqueado pode superar R$ 500 mil por ano, de acordo com o Portal Solar.

Para aproveitar a data comemorativa dos 10 anos de operação, foi criada uma ação promocional direcionada aos novos consumidores. Até 31 de março, será oferecido um desconto de até 20% e condições promocionais em kits selecionados de energia solar, além de um sistema de gestão e automação do consumo de energia elétrica.

Em alta

Levantamento divulgado em janeiro aponta que, de 2012 a 2023, os investimentos em sistemas solares fotovoltaicos no Brasil chegaram a cerca de R$ 130,7 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Atualmente, ainda segundo a entidade, o Brasil conta com, aproximadamente, 2,3 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos.