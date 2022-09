Energia solar: investimento nos telhados crescem 51,4% e atingem R$ 63,3 bilhões no Brasil

Os investimentos privados em sistemas de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos cresceram 51,4% no primeiro semestre deste ano no País, segundo mapeamento do Portal Solar, franqueadora para venda e instalação de painéis fotovoltaicos. Os recursos aplicados nos projetos em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais saltaram de R$ 42 bilhões em janeiro para R$ 63,6 bilhões no final de agosto deste ano.

De acordo com o mapeamento, feito com base nos dados oficiais da Agência Nacional de Energia elétrica (Aneel) e Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), entre janeiro e agosto deste ano, a geração própria de energia solar saltou de 8,4 gigawatts (GW) de potência instalada para 12 GW, um crescimento de 42,8%.

Desta forma, o nível de emprego no setor subiu de 251 mil postos de trabalho acumulados em janeiro para 360 mil em agosto, elevação de 43,4%. Segundo o Portal Solar, que conta hoje com mais de 190 franquias espalhadas no Brasil, o aumento no número de sistemas instalados em telhados e pequenos terrenos cresceu 52,7%, saltando de 720 mil em janeiro para mais de 1,1 milhão em agosto.

“A energia solar é atualmente um investimento bastante rentável e ajuda a aliviar o orçamento das famílias brasileiras e ampliar a competividade das empresas”, diz Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.

Com o crescimento do mercado, o Portal Solar espera fechar este ano com 300 microfranquias de instalação e projetos de energia solar no Brasil. A meta da empresa é ter um incremento de 57% no volume de unidades até o final de 2022, com a proposta de mais 100 empreendedores até dezembro.

O modelo de uma microfranquia de energia solar é tão simples como qualquer outro. O franqueado, que pode atuar no modelo home-based, é responsável pela prospecção dos clientes e gestão comercial do negócio. O trabalho diário consiste em contatar e visitar os clientes, reunir as informações técnicas necessárias, enviar a proposta por aplicativo e acompanhar o processo até a instalação dos equipamentos.

Com investimento a partir de R$ 35 mil, o faturamento mensal pode chegar a R$ 150 mil para cada franqueado, retornando o investimento entre 3 e 6 meses de operação. “Nós não exigimos experiência no setor de energia solar, mas buscamos parceiros com perfil comercial, visão empresarial, disposição para aprender e boa comunicação”, afirma Meyer.

O modelo de franquia da empresa conta com suporte de engenharia, softwares próprios, treinamentos e fundo de marketing com gestão aberta, além da experiência de oito anos de atuação no mercado e mais de 18 mil sistemas fotovoltaicos instalados.