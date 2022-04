Parceira da Exame lança imersão para ensinar aplicação do ESG na prática

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Future Dojo.

O termo “ESG” bateu recordes de pesquisa em 2021 segundo o Google Trends. E uma pergunta que recebemos com frequência é: onde aprender sobre ESG e a maneira certa de aplicá-lo? Essa pergunta deveria ter respostas diferentes dependendo de quem está perguntando (uma empresa, um investidor ou apenas alguém curioso) e o quanto a pessoa deseja colocar em prática.

Mas o que acontece na maioria das vezes, é que alguns cursos atuais ensinam o mesmo para todos. O que acaba prejudicando o aprendizado prático daqueles que desejam aprender ESG, porque realmente querem tocar os seus próprios projetos. Foi pensando nisso que a Future Dojo, empresa parceira da Exame, lançou o ESG Builders, uma imersão de mais de 20 horas sobre o tema.

Você quer ser capaz de argumentar, aprovar e aplicar projetos ESG no mundo corporativo? Então clique no link para saber mais: Imersão: ESG Builders

Com mais de 10 professores de renome no mercado de ESG e inovação (como Renata Faber da Exame, e Patrícia Genelhu da BTG por exemplo), a imersão é focada naquelas pessoas que têm a intenção de aprovar e aplicar projetos de ESG no mundo corporativo. Ou seja, é para aqueles que querem ir além do conhecimento básico e teórico no assunto.

A Future Dojo, diz que seus alunos conseguem alcançar esses resultados por conta de 3 pilares (observados por eles) que um curso aplicável sobre ESG precisa ter: 1) Networking com professores e uma comunidade aprendendo no mesmo tempo que você, 2) cases de como grandes empresas aplicam ESG em seus projetos e 3) aplicação prática na qual cada aluno sai com um backlog de oportunidades e um roadmap de implementação do tema.

Para conferir os professores que já estão confirmados na imersão ESG Builders: Clique aqui para ver na página do evento

A imersão irá contar com 10 aulas ao vivo dos dias 10/05 até 11/06 e no final da imersão, acontecerá um encontro presencial em São Paulo (SP) com sessões de mentoria e happy hour entre alunos, professores e startups convidadas com interesse no tema. A Imersão ESG Builders promete mostrar desde como definir uma estratégia de sustentabilidade e comunicá-la para desenvolver parcerias, até como você consegue propagar e promover a cultura de ESG nas empresas.

Por fim, na visão da Future Dojo, a ESG Builders é para quem deseja se tornar um líder com propósitos. Ela ​​ilustra como as empresas podem prosperar e crescer ao mesmo tempo em que resolvem alguns dos maiores desafios do mundo – e como você, como indivíduo, pode fazer a diferença. Mas pra falar a verdade os caminhos que se abrem para você são enormes:

Então se você deseja aprender a argumentar sobre projetos ESG, desenvolver estratégias e implementá-las em toda a sua esfera de influência… clique no link para saber mais, ou se inscrever para a imersão: Clique aqui para saber mais.

