Empresa de tecnologia abre vagas de capacitação para jovens mulheres em TI; veja como se inscrever

A DXC Technology, companhia de tecnologia da informação, abriu as inscrições para a oitava edição do programa Girls in IT, iniciativa de desenvolvimento para jovens mulheres.

Trata-se de uma formação em tecnologia para meninas entre 17 e 21 anos, cursando o ensino médio ou recém-formadas. Durante 15 meses, as selecionadas passam por um período de aprendizagem com a equipe da DXC, recebendo oportunidades de desenvolvimento técnico e profissional.

O programa ainda inclui sessões de mentoria com a liderança feminina da DXC, aulas de inglês durante o curso e workshops com a liderança das áreas técnicas.

O Girls in IT foi criado com o objetivo de fomentar a diversidade e inclusão no mercado de tecnologia, área que ainda é majoritariamente masculina. De acordo com uma pesquisa da Strides Tech Community, empresa de educação e tecnologia, todos os níveis hierárquicos desse setor são mais preenchidos por homens do que mulheres.

Capacitação de mulheres em TI

Em sete anos de programa, 140 mulheres já foram capacitadas. Além de garantir a inclusão produtiva dessa população, o programa ainda atua para despertar o interesse por carreiras de tecnologia em mulheres que, muitas vezes, não recebem o incentivo financeiro para buscar a formação necessária nesta carreira.

Ricardo Ferreira, managing director da DXC Brasil e América Latina, afirma que o Girls in IT busca empoderar jovens mulheres para verem a tecnologia como um caminho acessível e promissor. “O programa reflete nosso compromisso com a diversidade em nossa indústria e nossa crença de que um futuro forte para a TI depende de uma força de trabalho inclusiva e diversificada”, disse.

Para Kristie Grinnell, CIO da DXC Technology e conselheira do STEM For Her (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática para ela, na tradução livre), a diversidade, inclusão e respeito a todas às vozes são fundamentais para garantir a inovação e criação de boas soluções. “Acreditamos que ter uma cultura de trabalho diversificada e inclusiva é fundamental para o nosso sucesso e para alcançar nossos objetivos de negócios. Estamos comprometidos em investir globalmente para garantir isso”, afirma.

A prioridade é por mulheres que ainda não estejam cursando o ensino superior e que sejam residentes do ABC Paulista e região. As inscrições podem ser feitas a partir deste link.