Em Santa Marta, Colômbia sai na frente com roteiro para cortar 90% dos combustíveis fósseis

Nas COPs da ONU, o tema costuma ser "tabu" e enfrentar resistência de países exportadores de petróleo, além de depender de consensos difíceis entre quase 200 governos.

Para Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, a conferência colombiana e o debate sobre planos nacionais respondem justamente a esse bloqueio.

“Os dois processos são complementares: ambos buscam enfrentar a falha do multilateralismo climático em alcançar consenso sobre como e com que rapidez implementar o acordo de transição energética de forma justa, ordenada e equitativa”, afirmou em coletiva de imprensa.

A conferência de Santa Marta busca justamente operar fora dessas limitações da diplomacia internacional. Representantes de 56 países do Norte e do Sul Global participam do encontro, número superior aos 24 governos que haviam sinalizado apoio inicial durante a COP30, em Belém.

“A participação está bastante positiva, especialmente considerando que é a primeira conferência desse tipo e que o cenário político piorou desde Belém”, disse, citando conflitos geopolíticos em curso como a guerra no Oriente Médio e as crises energéticas como fatores adversos.

A escolha da cidade colombiana também é simbólica. Além de ser a cidade mais antiga do país, Santa Marta abriga um dos principais portos exportadores de carvão do mundo.

O que prevê o plano colombiano

O estudo apresentado pelo governo colombiano e por cientistas internacionais traça metas para reorganizar a economia energética do país nas próximas décadas. Entre os principais pontos estão:

redução de 90% da demanda primária de fósseis até 2050, em relação a 2026;

até 2050, em relação a 2026; corte de 90% das emissões do sistema energético frente aos níveis de 2015;

frente aos níveis de 2015; matriz elétrica 100% renovável até 2050 ;

; eliminação do carvão no setor elétrico até 2045 ;

; retirada do gás natural da geração elétrica até 2050 ;

; eletrificação total do transporte rodoviário e público até 2050;

economia líquida estimada em US$ 280 bilhões entre 2026 e 2050.

Segundo o documento, a transição exigiria investimentos elevados na fase inicial, mas passaria a gerar economia líquida anual a partir dos anos 2040.

Dependência do petróleo e carvão

O principal desafio da Colômbia está na dependência externa dos fósseis. Hoje, o país exporta cerca de US$ 25 bilhões em petróleo e carvão, valor equivalente a aproximadamente metade das exportações totais.

Mesmo assim, os autores argumentam que essa receita tende a cair de qualquer forma nas próximas décadas, à medida que o mundo acelere a descarbonização. A ciência mostra que a renda com exportações fósseis pode encolher pela metade já em meados da década de 2030.

Como alternativa, o roteiro nacional propõe diversificação econômica, apoio às regiões produtoras, requalificação profissional e expansão de setores como minerais críticos, especialmente cobre.

Pressão sobre o Brasil

O debate em Santa Marta dialoga diretamente com uma proposta defendida pelo governo brasileiro durante a COP30: a criação de um “mapa do caminho” global para orientar o abandono dos combustíveis fósseis.

Nos bastidores da conferência do clima em Belém, a iniciativa foi apoiada por países como Colômbia e Países Baixos, mas ficou de fora do texto final.

Agora, o encontro em solo colombiano tenta preencher essa lacuna e pressionar o roteiro que a presidência brasileira da COP30 deverá apresentar em novembro na próxima COP31 na Turquia.

Ao mesmo tempo, a vanguarda amplia a pressão sobre o Brasil, cujo roteiro ainda não saiu do papel e acumula cerca de dois meses de atraso em relação ao prazo inicial.

Mais do que um evento diplomático, a conferência de Santa Marta sinaliza o surgimento de uma nova estratégia: formar coalizões de países dispostos a avançar mais rápido na saída dos fósseis, mesmo sem unanimidade formal da ONU.

Se ganhar escala, a iniciativa pode reposicionar o debate climático global e dar início a um era para longe do petróleo, gás e carvão, responsáveis por cerca de 70% das emissões.