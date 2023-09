Em Nova York, Brasil e EUA lançam iniciativa para promover empregos dignos

Na tarde desta quarta-feira, 20, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrará com o presidente norte-americano, Joe Biden, para o lançamento da Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Nova York. O objetivo principal da medida é promover a inclusão dos trabalhadores e a possibilidade de acesso ao trabalho digno e justo, promovendo condições de trabalho adequadas para que haja igualdade e, ao mesmo tempo, possibilite a segurança dos direitos trabalhistas, o fortalecimento das democracias e a proteção ao meio ambiente.

Os representantes estão na megalópole estadunidense para participar da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que começou nesta semana pretendem defender a sustentabilidade no cenário da economia global, garantindo crescimento econômico para todos os envolvidos. A parceria funcionará com a colaboração dos parceiros sindicais de ambos os países, além da participação da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Com isso, os dois presidentes querem, reforçar a importância dos trabalhadores para a construção das economias brasileira e norte-americana. A iniciativa entra em concordância com o posicionamento de promoção ao emprego do governo brasileiro que, de acordo com informações do Planalto, tem a projeção de gerar cerca de 2 milhões de empregos em 2023.

“É a primeira vez em mais de 500 anos da história do Brasil em que sentamos com o presidente da República americano, em igualdade de condições para discutir um problema crônico, que é a precarização do mundo do trabalho”, diz Lula.

Esforços para defesa de condições de trabalho

Os presidentes querem ampliar conhecimentos sobre os direitos trabalhistas, capacitar os trabalhadores para defender os direitos, oferecendo oportunidades de trabalho. Pensando na temática da capacitação, os países também pretendem coordenar programas de cooperação técnica sobre trabalho.

Ao mesmo tempo que buscam garantir uma transição trabalhista para uma economia baseada em fontes de energia renovável e da proporção de novos empregos nessa área. Além disso, há expectativa para que a colaboração auxilie a representação dos interesses dos trabalhadores em contextos internacionais como o G20, que aconteceu nas últimas semanas, a COP28, que acontecerá em Dubai no final deste ano, e para a COP30, que será em Belém, no norte do país.

No contexto do setor privado, os países pretendem fazer parcerias para criação de empregos dignos e inovadores, no combate à discriminação e lutando pela diversidade. Em um outro momento, os países pretendem envolver outros parceiros para levar a bandeira do desenvolvimento inclusivo e sustentável em outros países. O plano entra em consonância com um dos objetivos da parceria que também é a capacitação e a promoção de plataformas digitais com foco em direitos trabalhistas.

