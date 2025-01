Em meio a ‘adeus’ global para a diversidade, vagas afirmativas cresceram 37% no Brasil em 2024

Desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que universidades não poderiam usar a raça ou etnia de um candidato como um critério em seus programas de seleção, decisão publicada em julho de 2023, empresas e instituições ao redor do mundo têm dado passos para trás nas suas políticas de diversidade e inclusão.

No ano passado, o gigante de tecnologia Microsoft fechou a operação da sua diretoria de diversidade, de acordo com apuração da Business Insider. A rede varejista Walmart também anunciou em 2024 a reversão de suas políticas no tema, como a não renovação de compromissos com a equidade racial e direitos LGBTQIAP+.

A Caterpillar, fabricante de equipamentos pesados, implementou diretrizes mais restritas para seus grupos de afinidade, além de restringir a contratação de palestrantes sobre diversidade e inclusão. De acordo com apuração da Fox Business, o comunicado da companhia alega que a prioridade para o momento eram projetos que focassem o crescimento da empresa.

A mais recente é a rede de fast food McDonald’s, que anunciou que vai parar de exigir que seus fornecedores assumam compromissos com a diversidade, equidade e inclusão. A companhia ainda anunciou que vai parar de colaborar com pesquisas que avaliam as métricas de diversidade e inclusão no mercado de trabalho e que deve seguir metas que "colaboram com o desenvolvimento do negócio".

Cenário brasileiro

Mas e o cenário entre as empresas brasileiras? Essa é a resposta que o Relatório de Tendências de Empregabilidade 2025 da Gupy, empresa de gestão de recursos humanos, quer trazer. De acordo com o estudo, 37% mais vagas afirmativas foram publicadas na plataforma de empregos entre 2023 e 2024, um total de 4,73 mil oportunidades.

O tema também se tornou essencial para o engajamento dos colaboradores, com um aumento de 6,3 vezes entre 2023 e 2024. Para Guilherme Dias, CMO e cofundador da Gupy, as informações refletem a busca por ambientes de trabalho inclusivos, mas que a transformação deve ser acelerada para a garantia duradoura das práticas.

A contratação de pessoas com deficiência, de acordo com o estudo, foi maior entre empresas com modelos de trabalho remoto. Isso porque a adaptação ao ambiente físico de trabalho ainda é um impedimento para muitos profissionais com deficiência. “Para mudar esse cenário, é essencial que organizações invistam na preparação de equipes e infraestrutura, além de programas de capacitação voltados para PcDs”, explica Dias.

Diversidade de gênero e sexualidade

Já quando falamos da diversidade de gênero, o relatório aponta para um aumento da presença de pessoas que não se veem como pertencente a um gênero. Cerca de 2 mil pessoas na plataforma apontaram que não se identificam como homens ou mulheres.

A diversidade entre sexualidades também foi percebida pela plataforma, com 10% dos contratados afirmando não estar encaixado na heterossexualidade. O número viu uma leve queda desde 2021, no entanto, quando a taxa de contratação de pessoas de diversidade sexual foi de 12%.

Para Dias, este ano tem o potencial de definir a inclusão no mercado de trabalho, puxado pelo trabalho de CEOs, CHROs e líderes corporativos. “A diversidade não é apenas uma questão social, mas uma estratégia fundamental para o sucesso de qualquer organização. Empresas que abraçam a diversidade são mais inovadoras, engajadas e financeiramente bem-sucedidas”, conta.

De acordo com o especialista, o desafio é mostrar para as empresas que o seu trabalho não é apenas gerar desempenho financeiro, mas garantir que todos os trabalhadores tenham espaço para crescer e prosperar nas empresas.