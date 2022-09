Economia circular: empresas e academia se unem em novo movimento do Pacto Global da ONU no Brasil

De Nova York*

Conexão Circular é o novo Movimento do Pacto Global da ONU no Brasil. O lançamento da iniciativa, na noite de domingo, 18, reuniu representantes de empresas, sociedade civil e universidades brasileiras que juntas pretendem incentivar as companhias no atingimento de metas como de aterro zero, dentro do que a legislação permitir, e o desenvolvimento de modelos circulares.

"Reunimos uma série de atores que estão trabalhando com a economia circular, pois existe uma necessidade de entender o tema numa abrangência maior, para além de produtos e resíduos específicos", diz Rafael Tello, head de sustentabilidade da Ambipar, uma das primeiras empresas a aderir o movimento.

Segundo o executivo, a novidade permite o desenvolvimento de soluções basedas na ciência de dados, métricas de gestão, acompanhamento de centros de pesquisa e, claro, compartilhamento de práticas empresariais. "Vamos acompanhar as evoluções e entender os gargalos que existem na economia circular brasileira". Especificamente para a Ambipar, o movimento gera a possibilidade de valorizar os serviços. "O Brasil pode ser protagonista no tema e as empresas também", diz Tello.

Outra companhia que foca na economia circular é marcou presença no lançamento do Movimento é a BottleTop, de itens sustentáveis para a moda. A marca fabrica, por exemplo, pulseiras feitas com semente de açaí em parceria com uma comunidade indígena do povo Yawanawá, no Acre. "Nossos produtos valorizam as comunidades, utilizam matéria-prima que seriam descartadas e se conectam com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável", afirmou Cameron Saul, fundador da BottleTop.

Economia circular

Um exemplo de como a economia circular pode melhorar no Brasil é da CETESB. Em 2019, 2.000 empresas faziam a logística reversa no estado de São Paulo, agora são 7.000. "O aumento ocorreu pela regulação imposta. Hoje a empresa não renova a licença no CETESB se não tiver um programa de logística reversa. Assim, os órgãos podem ter uma função além da fiscalização, para assumir um papel de contribuir com o atingimento de meta e melhorias", diz Patrícia Iglecias, diretora presidente da CETESB e superintendente de gestão ambiental da Universidade de São Paulo.

De acordo com a executiva, o setor sucroenergético é exemplo de que é possível promover mudanças. "Muitas usinas de São Paulo trabalham com municípios para viabilizar a geração de energia pelos resíduos. Ao mesmo tempo, a queima da palha da cana, saiu de 1 milhão e meio de hectares autorizados, em 2017, para 600 hectares hoje. Mostrando a união da agenda de clima, emissões de carbono e economia circular", afirma.

O evento também contou com uma palestra de Jeremy Oppenheim, sócio da consultoria de soluções de problemas baseadas na economia de baixo carbono. "O único futuro possível é baseado em três Ds: digitalização, descarbonização e desmaterialização. É preciso, por exemplo, criar mais mercados focados em revenda e economia circular. Além disso, o Brasil é incrível pela inovação, recursos naturais, e outros fatores que podem o colocar na vanguarda dessa agenda".