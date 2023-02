Dove faz ação para a inclusão de pessoas com deficiência e obesas em praias

Uma pesquisa realizada por Dove, e executada com exclusividade pelo Instituto Ideia, mostra que, entre pessoas com corpos marginalizados, 51% de pessoas com deficiência e 42% de pessoas gordas e “fora do padrão” já deixaram de frequentar praias brasileiras por limitações de estrutura. A partir disto, a marca apresenta, no Rio de Janeiro, um modelo exclusivo de cadeiras de praia, mais largo e seguro do que as opções encontradas no mercado atualmente.

A novidade estará disponível para aluguel gratuito no “Espaço Dove – Um Lugar ao Sol”, na praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. Para utilizar, basta realizar um cadastro gratuito através do QR code disponibilizado nos pontos mencionados e o registro de um pagamento caução, que garanta a devolução dos produtos dentro do prazo.

Aberto até o dia 7 de março, o Espaço Dove oferece também banheiros não-binários e mais espaçosos, rampas de acesso a areia e cadeiras anfíbias, com fisioterapeutas especializados, para possibilitar que cadeirantes aproveitem a praia. A marca também promove uma agenda com conversas, DJs e outras ativações. Após o período, as cadeiras serão disponibilizadas aos barraqueiros da orla do Rio de Janeiro para que o uso, por meio do aluguel gratuito, seja perene ao longo do ano.

“Nossa missão, como uma das mais relevantes marcas de beleza do Brasil, é questionar a sociedade sobre os padrões estabelecidos e sobre a maneira como ela enxerga ou deixa de enxergar corpos marginalizados. Quando vemos que a praia, um local que deveria ser o mais democrático e acessível para todos, na realidade, não corresponde a isso, temos um problema”, afirma Paula Paiva, líder de Digital e Mídia de Dove.

Outros dados da pesquisa

Entre corpos de todos os tamanhos e gêneros, a pesquisa realizada por Dove aponta que 20% das pessoas obesas entrevistadas não desfrutam de ir à praia por simplesmente não caberem nas cadeiras de praia; e para 50% das pessoas com deficiência, por falta de estrutura.

Além disso, cerca de 69% das PcD e 45% dos obesos relataram já terem sofrido algum tipo de preconceito na praia. Sobre o acesso ao mar, 50% das pessoas com mobilidade reduzida não vão por não terem acesso a rampas à areia e à água, e 18% das pessoas obesas alegam a mesma dificuldade. Diante do cenário, o acesso aos banheiros públicos também se torna um desafio para esses perfis – para 48% das pessoas com deficiência e 24% de perfis obesos, os locais não são seguros e nem inclusivos.

Agenda da ação

Todos os dias, das 10h às 17h: aluguel gratuito de cadeiras Dove

Dias 11 e 12.02 às 10h: Ensaios fotográficos com Milena Paulina;

Dia 12.02 às 15h: Talk “A toxicidade do corpo de verão” com Alexandra Gurgel e Beta Boechat, do Movimento Corpo Livre;

Dia 26.02, às 15h: Talk “Julgamentos alheios: como impactam na forma como nos vemos”, com Movimento Corpo Livre e Lelê Martins;

Dia 05.03 às 15h: Talk “Gordofobia não é crime?”, com o projeto Gordas na Lei;

Dias 12, 26.02 e 05.03 a partir das 16h: DJ Tamy Reis.

*Necessário agendamento prévio, sujeito à disponibilidade.

Serviço Endereço: Avenida Atlântica, em frente à Rua Princesa Isabel Horário de funcionamento: de segunda a segunda das 10h às 17h.