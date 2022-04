Do lixo ao luxo: minidocumentário traz bastidores da economia circular

“Para mim, o lixo é um luxo”. A maneira direta com a qual Telines Basílio, presidente de uma cooperativa de catadores de resíduos de São Paulo, refere-se ao foco do próprio trabalho é o exemplo claro do impacto positivo dos princípios da economia circular. “Através daquilo que as pessoas chamam de lixo, eu pude mudar a minha vida”, acrescenta o líder da Coopercaps, que processa 30% de toda a coleta seletiva da cidade.

Mais do que evitar que cerca de 2 mil toneladas de resíduos sigam para aterros sanitários e poluam o meio ambiente, o trabalho da Coopercaps é a ponta de um processo de logística reversa que reincorpora os produtos originados nas indústrias – a outra ponta – na economia, evitando seu descarte inapropriado.

Transformando resíduos em novos produtos

Conectando esses dois polos, a startup de gestão de resíduos Boomera, que passou a fazer parte do Grupo Ambipar, traz alternativas para grandes empresas transformarem o seu lixo, que antes não tinha valor, em produtos que voltem para a sociedade de forma útil, gerando possibilidade de renda para os todos os lados e reduzindo a utilização de recursos naturais.

Um exemplo da atuação da Boomera é a descoberta da técnica de transformação de plásticos complexos em resina reciclada de alta performance e novos produtos, tornando-os circular e evitando que vão para destinos inadequados como aterros ou lixões.

“Fazemos projetos que iniciam com programas de logística reversa, envolvemos cooperativas de catadores como agentes fundamentais no processo de coleta e triagem e vamos até a transformação de novos produtos em escala e alta performance em nossas fábricas”, conta Gui Brammer, CEO da Boomera.

Ao viabilizar os princípios da economia circular, por meio da parceria com mais de 500 cooperativas de catadores que juntas somam mais de 8 mil cooperados em todo o país, a Boomera oferece às organizações soluções que atendam às novas demandas do mercado, focados em desenvolvimento e indicadores ESG (Environmental, Social and corporate Governance).

Uma companhia que percebeu esse movimento da economia circular é a Dow, líder no fornecimento de material plástico para a indústria. A empresa conta com a expertise da Boomera para fazer todo o processo de industrialização das resinas, iniciando pela coleta de material em cooperativas de catadores, e a partir daí insere nesse processo o seu conhecimento no mercado para juntos criarem uma resina reciclada de alta performance que pode ser usada como matéria-prima para fabricar diversas embalagens, como frascos de detergente e xampu.

“A gente precisa apoiar essa cadeia de valor”, diz Nataly Acosta, gerente de sustentabilidade de plásticos Brasil da DOW. “Por isso respeitamos as cooperativas e valorizamos o trabalho dos recicladores.”

Na outra ponta, o benefício social para os catadores da Coopercaps é tangível e mensurável. Segundo Telines Basílio, cerca de 20% do material coletado é plástico, que por sua vez representa 50% do faturamento da cooperativa. “Essa parceria proporcionou contato direto com a indústria e o resultado vai direto para o bolso dos cooperados”, diz o presidente da Coopercaps.

Confira, no vídeo acima, o papel importante desses agentes e da sociedade como um todo para a economia circular do país.