Dia dos Povos Indígenas: ONG instala primeira clinica odontológica em aldeia do mundo

A ONG Doutores da Amazônia inaugura no próximo domingo, 26, a primeira clínica odontológica do mundo construída dentro de uma aldeia indígena.

Localizada na aldeia Rio Silveira, em Bertioga, litoral paulista, a clínica atenderá gratuitamente cerca de mil indígenas do povo Guarani, que, até então, não tinham acesso a tratamentos odontológicos especializados recorrentes. A ação é pioneira e representa um avanço significativo no atendimento à saúde bucal para as comunidades indígenas do Brasil, fator muitas vezes esquecido no cuidado da saúde da população.

O projeto atuará sem fins lucrativos e tem como objetivo garantir acesso contínuo a tratamentos odontológicos, desde os mais simples até os de maior complexidade, sem a necessidade de deslocamento até centros urbanos distantes.

A clínica foi construída com o apoio da empresa Dentsply Sirona, fabricante de insumos de saúde odontológica, que forneceu os insumos necessários para os atendimentos odontológicos. O trabalho também conta com apoio de voluntários.

Ações pela saúde indígena

A ONG Doutores da Amazônia tem um histórico de sucesso em levar saúde às comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia. Em 2023, a organização uniu esforços com o Governo do Amapá para levar serviços médicos e odontológicos para o povo indígena Wajãpi, conhecido como "guardiões da floresta", na região oeste do estado.

A ação "Mais Sorrisos" atendeu mais de 40 mil indígenas, com 3.261 atendimentos médicos em diversas especialidades, incluindo odontologia, pediatria, oftalmologia e ginecologia. Ao todo, 1.087 indígenas foram atendidos, com destaque para os 530 atendimentos odontológicos e os 2.879 procedimentos realizados.

Condição de saúde entre indígenas

A saúde dos povos indígenas no Brasil enfrenta desafios significativos, especialmente nas comunidades remotas. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no último ano, seis em cada dez indígenas que vivem em zonas urbanas convivem com pelo menos uma doença crônica.

Hipertensão arterial, problemas na coluna vertebral e colesterol alto são alguns dos diagnósticos mais comuns. Além disso, 35% dos indígenas não aldeados, com 20 anos ou mais, enfrentam duas ou mais enfermidades, o que torna o acesso à saúde ainda mais urgente.