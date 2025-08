Dia dos Pais 2025: onda de frio intenso aumenta oportunidades de vendas no varejo

Com o Dia dos Pais se aproximando neste domingo, 10, o inverno que tem marcado 2025 pode ser um aliado inesperado para o varejo. As baixas temperaturas que persistem pelo país criam um cenário que pode impulsionar as vendas de produtos sazonais, oferecendo uma janela de oportunidade para lojistas que souberam se preparar para a estação mais fria dos últimos anos.

Julho foi marcado por um frio atípico para os padrões recentes, com temperaturas que ficaram entre 2 e 3 graus mais baixas do que no mesmo período de 2024. Enquanto em 2024 o país já experimentava o início de um aquecimento gradual, este ano as massas de ar frio de origem polar dominaram praticamente todo o mês, mantendo as temperaturas consistentemente baixas no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

"Mesmo com pouca chuva, bem menos do que o normal, o mês de julho foi marcado pela presença de massas de ar frio de origem polar que, na maior parte do tempo, deixou as temperaturas baixas na maior parte do país", explica Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Nottus. O especialista destaca que o frio teve início ainda em junho, criando um período prolongado de baixas temperaturas que se estendeu por mais de dois meses.

Quando acaba a onda de frio?

A pergunta que fica é: até quando vai o frio? A resposta dos meteorologistas pode surpreender quem esperava um alívio nas temperaturas. "Este é normal – o anormal foram os anos anteriores", afirma Nascimento.

Esta semana promete intensificar ainda mais o cenário de frio. Dois sistemas frontais estão atuando sobre o país, com o primeiro já causando chuva no Sul desde o final de semana e avançando por São Paulo e Mato Grosso do Sul. O segundo sistema, previsto para o meio da semana, trará uma massa fria de origem polar com forte intensidade.

Expectativa para o varejo

Para o setor de varejo, especialmente aquele focado em produtos de inverno, as previsões soam como música aos ouvidos. "A temperatura vai cair bastante depois desse segundo sistema frontal", explica.

O próximo final de semana, do Dia dos Pais, será úmido e muito frio no centro-sul do país, com mínimas abaixo de 10 graus nas capitais do Sul e em São Paulo, segundo o meteorologista.

Este cenário cria condições ideais para o aquecimento das vendas de casacos, cobertores, aquecedores e outros produtos típicos da estação fria. Com a data festiva coincidindo com este período de temperaturas mais baixas, a ocasião se torna duplamente atrativa para estratégias comerciais direcionadas.

Setores como moda masculina, equipamentos de aquecimento doméstico e até mesmo o segmento de alimentos e bebidas quentes podem se beneficiar dessa conjuntura climática.

Perspectivas para os próximos meses

As projeções meteorológicas indicam que o inverno manterá suas características tradicionais por mais tempo do que se observou nos últimos anos. "Ao longo de agosto teremos mais frentes frias e no começo de setembro não estão descartadas passagens de sistemas frontais com massa polar associada", explica Nascimento.

Para empresários e gestores, isso significa a possibilidade de estender estratégias comerciais focadas no inverno por um período mais longo, otimizando investimentos em estoque e campanhas publicitárias. O setor de energia também pode se beneficiar, com maior demanda por aquecimento residencial e comercial.