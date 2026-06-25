ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGO SITE YPÊ
LOGO SITE COPASA
LOGO SITE COCA COLA FEMSA
LOGO SITE AFYA
LOGO SITE PEPSICO

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Danone mira menos açúcar e mais agricultura regenerativa em nova jornada de impacto

Após bater meta de reduzir o açúcar da linha infantil de 11,5% para 10%, gigante de lácteos amplia agenda para adultos sob a premissa de que não há saúde sem pessoas e natureza saudáveis

Estratégia ESG da Danone integra saúde, pessoas e negócio para crescer de forma sustentável (Divulgação)

Estratégia ESG da Danone integra saúde, pessoas e negócio para crescer de forma sustentável (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 25 de junho de 2026 às 06h00.

Tem lugares no Brasil onde o iogurte Danone nunca chegou pelo varejo tradicional. É aí que entram as kiteiras, cerca de 3 mil mulheres que atuam como revendedoras em comunidades carentes de seis estados, levando produtos de nutrição onde o acesso ainda é limitado.

Para cada emprego na Danone, o modelo gera renda para uma mulher kiteira.

O programa é um dos símbolos mais concretos do que a gigante de lácteos entende como jornada de impacto e que acaba de entrar em uma nova fase, com metas ESG ampliadas até 2030.

"Quando melhoramos a nutrição de uma pessoa, melhoramos sua saúde integral. E para levar saúde às pessoas, dependemos também de uma natureza saudável", disse Taisa Costa, Gerente Sênior de Sustentabilidade da Danone Brasil, durante conversa com jornalistas em São Paulo.

A lógica que a executiva descreve organiza os três pilares da estratégia: saúde, natureza e pessoas. Após cumprir as metas previstas para 2025, o desafio da Danone agora é dar escala ao que funciona.

O ponto de partida da nova fase é o portfólio. A empresa já havia cumprido a meta de reduzir o teor de açúcar do Danoninho, carro-chefe da linha infantil no Brasil, de 11,5% para 10%. Agora, o foco se volta para os adultos.

A ambição é que 88% do volume vendido de produtos lácteos e de base vegetal tenha 10g ou menos de açúcares totais por 100g até o final da década.

Danone

No Brasil, essa agenda é liderada pelas marcas Danone e Activia. Lançamentos recentes como o Danone 5 Zeros, o YoPRO UHT Sabor Cheesecake de Frutas Vermelhas e o Activia Triplo Zero Frutas Vermelhas já chegam ao mercado sem açúcar adicionado e combinam inovação com validação junto aos consumidores.

Tudo começa no campo

Se a saúde começa no prato, antes ainda vem o campo. É essa a premissa que sustenta a Jornada Flora, iniciativa de agricultura regenerativa voltada à cadeia do leite fresco e um dos pilares centrais da estratégia brasileira.

Os resultados acumulados desde 2020 são expressivos: redução de 50% no fator de emissão de CO₂ e de 43% no fator de emissão de metano.

O programa já alcança cerca de 60% da captação de leite do negócio e capacitou 148 agricultores, com mais de 900 treinamentos sobre bem-estar animal realizados.

Para além dos benefícios ambientais, entra o desenvolvimento econômico: para cada R$ 100 investidos no campo, os produtores parceiros obtêm, em média, R$ 116 de retorno ao ano.

Para viabilizar a transição para práticas de regeneração no setor que é responsável por mais da metade das emissões brasileiras, uma parceria com o Banco do Brasil já mobilizou R$ 175 milhões em crédito rural.

Plástico, água e carbono: o que vem depois da fazenda

A descarbonização da cadeia produtiva é apenas uma frente da agenda de natureza. Globalmente, a Danone prevê ter 45% dos ingredientes-chave provenientes de agricultura regenerativa até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050.

No pilar hídrico, a meta é garantir acesso a água potável segura para 30 milhões de pessoas por ano até 2030, além de manter cobertura de preservação ou restauração em 95% das captações localizadas em áreas de estresse hídrico.

Em embalagens, as metas são igualmente ambiciosas: 95% desenhadas para reciclagem até 2030, redução de 17% do plástico virgem em relação a 2019 e recuperação de 95% das embalagens plásticas colocadas no mercado até 2040. A companhia também mira reduzir o desperdício alimentar à metade até 2030.

Impacto que vai além da operação

O terceiro pilar da jornada de impacto é o de pessoas e este ultrapassa os limites dos muros das fábricas. Além das kiteiras nas comunidades, a Danone tem cerca de 3 mil trabalhadores diretos na cadeia produtiva no Brasil.

Internamente, após atingir 52% de mulheres em posições gerenciais, a empresa mira agora manter entre 40% e 60% de representação feminina em todos os níveis de gestão.

No mundo a meta é capacitar 10 mil produtores e trabalhadores do campo até 2030 e direcionar 30% das horas de formação para habilidades do futuro, incluindo pensamento crítico e inteligência artificial.

Segundo Taisa, a nova fase reforça o compromisso do negócio em gerar valor por meio do desenvolvimento social e do fortalecimento da cadeia de fornecimento.

"A evolução da estratégia no Brasil consolida uma agenda que integra desempenho, sustentabilidade e construção a longo prazo", concluiu a executiva.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasAgriculturaAlimentação

Mais de ESG

Como a Suíça chegou a 52% de reciclagem — e o que o Brasil pode aprender com isso

As dimensões da segurança hídrica diante das mudanças climáticas

80% dos data centers no mundo estão expostos a riscos climáticos extremos, aponta estudo

Enquanto Europa enfrenta onda de calor, 57 países lançam marco global contra combustíveis fósseis

Mais na Exame

Revista Exame

À prova do tempo: como o Grupo Telles, do Ceará, chegou aos 180 anos — e ao R$ 1 bi

Mundo

Terremoto na Venezuela: tudo o que se sabe sobre a tragédia

Mercados

Prévia da inflação, coletiva Galípolo e dados dos EUA: o que move os mercados

Esporte

Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, quarta-feira, 24