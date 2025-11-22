COP30 tem plenárias finais neste sábado sem divulgar novos rascunhos

A COP30 entrará oficialmente em período de prorrogação neste sábado, 22. O evento, que originalmente estava previsto para terminar na sexta-feira, 21, segue sem divulgação de novas versões dos rascunhos dos textos finais, pelo menos até as 7h da manhã.

Embora adiamentos sejam comuns nas conferências do clima, a situação no Brasil traz contornos particularmente delicados.

A presidência brasileira da COP enfrenta forte pressão para equilibrar interesses divergentes em torno da questão dos combustíveis fósseis, com relatos de que estaria privilegiando posições mais conservadoras, o que gerou desconforto entre delegações que esperavam liderança climática mais assertiva do país-sede.

Impasse divide conferência em dois blocos

Segundo um comunicado oficial divulgado à 1h40, as consultas aos países e as negociações estavam programadas para continuar ao longo de toda a madrugada.

A ausência de novos documentos nesta manhã dá pistas das dificuldades enfrentadas pelos negociadores para alcançar o consenso necessário entre os mais de 190 países participantes.

A conferência se dividiu em dois grandes blocos com posições aparentemente opostas. De um lado, mais de 80 países, entre desenvolvidos e em desenvolvimento, defendem que a COP30 inicie um processo para elaborar um roteiro de transição energética.

Essa primeira proposta permitiria que cada governo adotasse suas próprias medidas e definisse seu cronograma para abandonar os combustíveis fósseis. Do outro lado, um grupo igualmente numeroso, liderado por Arábia Saudita e Rússia, rejeita até mesmo essa abordagem flexível.

O bloco inclui outros grandes produtores de petróleo e países dependentes do consumo de combustíveis fósseis. E foi a pedido desse grupo que as referências ao roteiro foram removidas da versão preliminar divulgada na manhã de sexta-feira.

Críticas ao rascunho e expectativas frustradas

A versão preliminar dos acordos divulgada na sexta-feira foi duramente criticada pelas delegações e também por observadores.

O texto foi classificado como "fraco", com "furos inaceitáveis" e caracterizado como uma "traição à ciência" por não mencionar os combustíveis fósseis nem especificar a origem do financiamento para países pobres.

E até a noite de ontem, pessoas envolvidas nas negociações traziam uma perspectiva pouco otimista, alertando que o novo rascunho - esperado até então para o final da noite ou início da manhã deste sábado - poderia trazer apenas pequenos "ajustes".

A União Europeia sinalizou que pode vetar o acordo caso não haja mudanças substanciais. O comissário europeu de Clima, Wopke Hoekstra, foi categórico em declarações na sexta pela manhã: o texto "não tem ciência, não tem transição e mostra fraqueza".

O bloco europeu, contudo, também enfrenta críticas nos bastidores por supostamente dificultar as negociações ao resistir em ampliar os recursos destinados ao combate à crise climática.

Isto porque o principal gargalo envolve também o financiamento climático: os países ainda não chegaram a um acordo sobre valores, fontes de recursos e regras de distribuição para apoiar as nações mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

Apelo à cooperação

Após a repercussão, André Corrêa do Lago, presidente da COP30, fez um pronunciamento pedindo que ministros e altos funcionários presentes em Belém tentassem buscar consensos.

Corrêa do Lago alertou que a conferência precisa preservar o regime estabelecido pelo Acordo de Paris "com espírito de cooperação, não com espírito de quem vai ganhar ou está disposto a perder", advertindo que "se não o fortalecermos, todos perderão".

As negociações continuam a portas fechadas, com a presidência brasileira organizando grupos menores de nações para debater questões específicas e tentar destravar os impasses. Um novo texto oficial é aguardado ainda para hoje, mas sem previsão de horário definida.