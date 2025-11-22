ESG

COP30 tem plenárias finais neste sábado sem divulgar novos rascunhos

Negociadores trabalhariam madrugada adentro para tentar fechar pacote de decisões sobre clima; países voltam a se reunir às 10h

COP30, em Belém: Países seguem divididos sobre fim dos combustíveis fósseis enquanto conferência entra em prorrogação oficial.

Lia Rizzo
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07h18.

Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 07h26.

A COP30 entrará oficialmente em período de prorrogação neste sábado, 22. O evento, que originalmente estava previsto para terminar na sexta-feira, 21, segue sem divulgação de novas versões dos rascunhos dos textos finais, pelo menos até as 7h da manhã.

Embora adiamentos sejam comuns nas conferências do clima, a situação no Brasil traz contornos particularmente delicados.

A presidência brasileira da COP enfrenta forte pressão para equilibrar interesses divergentes em torno da questão dos combustíveis fósseis, com relatos de que estaria privilegiando posições mais conservadoras, o que gerou desconforto entre delegações que esperavam liderança climática mais assertiva do país-sede.

Impasse divide conferência em dois blocos

Segundo um comunicado oficial divulgado à 1h40, as consultas aos países e as negociações estavam programadas para continuar ao longo de toda a madrugada.

A ausência de novos documentos nesta manhã dá pistas das dificuldades enfrentadas pelos negociadores para alcançar o consenso necessário entre os mais de 190 países participantes.

A conferência se dividiu em dois grandes blocos com posições aparentemente opostas. De um lado, mais de 80 países, entre desenvolvidos e em desenvolvimento, defendem que a COP30 inicie um processo para elaborar um roteiro de transição energética.

Essa primeira proposta permitiria que cada governo adotasse suas próprias medidas e definisse seu cronograma para abandonar os combustíveis fósseis. Do outro lado, um grupo igualmente numeroso, liderado por Arábia Saudita e Rússia, rejeita até mesmo essa abordagem flexível.

O bloco inclui outros grandes produtores de petróleo e países dependentes do consumo de combustíveis fósseis. E foi a pedido desse grupo que as referências ao roteiro foram removidas da versão preliminar divulgada na manhã de sexta-feira.

Críticas ao rascunho e expectativas frustradas

A versão preliminar dos acordos divulgada na sexta-feira foi duramente criticada pelas delegações e também por observadores.

O texto foi classificado como "fraco", com "furos inaceitáveis" e caracterizado como uma "traição à ciência" por não mencionar os combustíveis fósseis nem especificar a origem do financiamento para países pobres.

E até a noite de ontem, pessoas envolvidas nas negociações traziam uma perspectiva pouco otimista, alertando que o novo rascunho - esperado até então para o final da noite ou início da manhã deste sábado - poderia trazer apenas pequenos "ajustes".

A União Europeia sinalizou que pode vetar o acordo caso não haja mudanças substanciais. O comissário europeu de Clima, Wopke Hoekstra, foi categórico em declarações na sexta pela manhã: o texto "não tem ciência, não tem transição e mostra fraqueza".

O bloco europeu, contudo, também enfrenta críticas nos bastidores por supostamente dificultar as negociações ao resistir em ampliar os recursos destinados ao combate à crise climática.

Isto porque o principal gargalo envolve também o financiamento climático: os países ainda não chegaram a um acordo sobre valores, fontes de recursos e regras de distribuição para apoiar as nações mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

Apelo à cooperação

Após a repercussão, André Corrêa do Lago, presidente da COP30, fez um pronunciamento pedindo que ministros e altos funcionários presentes em Belém tentassem buscar consensos.

Corrêa do Lago alertou que a conferência precisa preservar o regime estabelecido pelo Acordo de Paris "com espírito de cooperação, não com espírito de quem vai ganhar ou está disposto a perder", advertindo que "se não o fortalecermos, todos perderão".

As negociações continuam a portas fechadas, com a presidência brasileira organizando grupos menores de nações para debater questões específicas e tentar destravar os impasses. Um novo texto oficial é aguardado ainda para hoje, mas sem previsão de horário definida.

