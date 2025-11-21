ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP30: Rússia leva 'Fóssil do Dia' enquanto UE e Arábia Saudita conquistam o 'troféu colossal'

Rede de Ação Climática concede prêmio indesejado aos países que mais obstruíram negociações nas COPs do clima; No último dia em Belém, Colômbia também foi reconhecida por liderança exemplar

Os prêmios "fóssil do dia" são concedidos diariamente pela Climate Action Network durante as COPs do clima (Leandro Fonseca /Exame)

Os prêmios "fóssil do dia" são concedidos diariamente pela Climate Action Network durante as COPs do clima (Leandro Fonseca /Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20h19.

Os prêmios "fóssil do dia" são concedidos diariamente pela Climate Action Network durante as COPs do clima para destacar "países que, na avaliação da organização, mais obstruem e travam o progresso das negociações climáticas"

Nesta sexta-feira, 21, último dia oficial da COP30, a Rússia levou o prêmio indesejado e a Arábia Saudita e União Europeia dividiram as desonras com o "troféu colossal" pela pior performance durante as duas semanas.

Segundo a rede climática, a Rússia transformou a "sabotagem processual em verdadeira arte" e conseguiu desacelerar praticamente todas as discussões da COP, desde gênero a transição justa. 

Já a Arábia Saudita esvaziou a lei, a ciência e as medidas de mitigação das emissões, enquanto a União Europeia paralisou a ambição.

Segundo nota da organização, o país saudita conquistou o título por "corroer sistematicamente os alicerces da ação climática global": rejeitou o reconhecimento do parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça sobre obrigações climáticas, tentou eliminar proteções para mulheres defensoras ambientais, negou direitos humanos em perdas e danos e ignorou propostas para dar seguimento ao compromisso já acordado de fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis.

Além disso, o país têm se empenhado em excluir referências ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), de diversos textos de negociação "em uma tentativa de negar a ciência".

Por último, a União Europeia seria "uma delegação que finge ser defensora do clima enquanto demonstra um impressionante repertório de obstrução nos bastidores e sempre chega tarde demais às negociações", alertou a Climate Action Network.

"Enquanto pessoas em todo o Sul Global lutam contra secas, dívidas, inundações e custos de adaptação exorbitantes, arcando com os custos mais elevados dos impactos climáticos, a UE canalizou sua energia para defender, em primeiro lugar, seus próprios interesses", diz a nota.

Entre os destaques de seu extenso repertório de bloqueios, estão o financiamento público baseado em subsídios; se esquivar da clareza do artigo 9.1 do Acordo de Paris; se recusar a triplicar recursos para adaptação e implementar cortes drásticos nos orçamentos de ajuda oficial às nações em desenvolvimento.

"Isso não é liderança climática. É ambição por meio de marketing e obstrução na prática", acrescenta a nota.

Rússia e a 'sabotagem climática'

Nas negociações sobre gênero, delegados russos gastaram horas em minúcias processuais, defendendo apaixonadamente a linguagem binária "ele/ela".

Já nas discussões sobre transição justa, lutaram para manter os combustíveis fósseis no texto oficial, defendendo "combustíveis de transição" e alertando sobre supostos "aspectos negativos" das energias renováveis.

A alegação russa de ter "85% de energia limpa" foi classificada como "contabilidade criativa" pela organização, disfarçando o uso massivo de gás e energia nuclear. A realidade é que a estratégia energética da Rússia para 2050 mantém carvão e gás como prioridades, enquanto renováveis devem estagnar em apenas 3% até 2040.

O principal negociador russo chegou a insistir que o mundo "sofreria sem combustíveis fósseis", isso tudo em meio aos impasses da retirada da menção do texto da Decisão do Mutirão Global. 

A invasão da Ucrânia adiciona uma dimensão ainda mais grave. Em três anos de conflito, as emissões relacionadas à guerra atingiram 237 milhões de toneladas de CO2 equivalente — superando as emissões anuais da Turquia ou Tailândia.

Quase €1 trilhão (R$ 6,3 trilhões ) arrecadados com exportações de combustíveis fósseis desde 2022 não foram destinados a ações climáticas. Enquanto isso, o orçamento de defesa russo para 2026 alcança US$ 157 bilhões (R$ 910 bilhões).

Agravando a situação, a Rússia usou a plataforma da UNFCCC para legitimar sua ocupação ilegal de território ucraniano, incluindo essas regiões em seu relatório nacional de inventário — criando um precedente perigoso que mina a integridade do processo climático das Nações Unidas.

A nova NDC ou meta climática da Rússia ocupa atualmente a 64ª posição entre 67 países no Índice de Desempenho em Mudanças Climáticas avaliado pelo Climate Tracker e a meta para 2035 "não exige nenhum esforço adicional", diz a nota.

Colômbia é reconhecida como liderança climática

Em contraste, a Colômbia recebeu pelo terceiro ano consecutivo o "raio da COP", um prêmio concedido para liderança climática exemplar.

O país é uma das vozes mais claras a defender uma transição planejada para longe dos combustíveis fósseis, "não como aspiração, mas como um plano concreto", diz a organização.

Nesta manhã, encabeçou a mobilização para incluir a menção novamente ao texto da Decisão do Mutirão Global junto a outras 37 nações.

No próximo ano, será sede da primeira conferência internacional para a eliminação gradual dos fósseis, em Santa Marta.

Em relação às florestas, a Colômbia também se destaca: pressiona por um resultado que interrompa e reverta o desmatamento até 2030.

"Na mesa de negociações, tem mostrado um posicionamento construtivo, consistente e corajoso — promovendo um mecanismo operacional de transição justa baseado na justiça, equidade e inclusão", ressaltou a nota.

Reconhecimento aos trabalhadores

Neste último dia oficial da COP30, a rede também prestou uma menção especial aos trabalhadores e voluntários pelo seu empenho incansável durante as duas semanas.

"A todas aquelas pessoas que mantiveram esta conferência de pé, apesar do calor, da fumaça, dos atrasos, das evacuações e da exaustão. Sua paciência, profissionalismo e calma sob pressão possibilitaram a continuidade das negociações, mesmo quando tudo ao seu redor estava se deteriorando. Eles são a espinha dorsal silenciosa deste processo e merecem gratidão", escreveu.

  • João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

    1/14 João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame. (João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.)

  • João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

    2/14 João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame. (João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.)

  • João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

    3/14 João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame. (João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    4/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

  • Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30, grava depoimento exclusivo para convidados EXAME.

    5/14 Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30, grava depoimento exclusivo para convidados EXAME. (Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30, grava depoimento exclusivo para convidados EXAME.)

  • Painel sobre o papel das empresas na COP30.

    6/14 Painel sobre o papel das empresas na COP30. (Painel sobre o papel das empresas na COP30.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    7/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

  • Painel sobre a cultura e a história de Belém.

    8/14 Painel sobre a cultura e a história de Belém. (Painel sobre a cultura e a história de Belém.)

  • Painel sobre a cultura e a história de Belém.

    9/14 Painel sobre a cultura e a história de Belém. (Painel sobre a cultura e a história de Belém.)

  • Bruno Chagas, secretário adjunto de cultura do Pará.

    10/14 Bruno Chagas, secretário adjunto de cultura do Pará. (Bruno Chagas, secretário adjunto de cultura do Pará.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    11/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

  • A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.

    12/14 A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade. (A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.)

  • A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.

    13/14 A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade. (A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    14/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

Acompanhe tudo sobre:COP30SustentabilidadeClimaMudanças climáticas

Mais de ESG

'Não podemos deixar Belém com gosto amargo na boca', diz líder do Greenpeace

Análise: Horas paradas e crise por fósseis ameaçam desfecho da COP30

COP30: Ministra da Colômbia acusa países petroleiros de travarem acordo

COP30 impulsiona obras de saneamento e acelera metas no Pará

Mais na Exame

Brasil

Ministro da Educação afirma que Enem não será cancelado após suposto vazamento de questões

Negócios

Como a Nasa quer transformar poeira lunar em vidro para construir moradias

Mercados

Concorrente da JBS nos EUA fechará unidade por falta de gado

Ciência

Anéis de Saturno podem ‘desaparecer’ neste fim de semana; entenda