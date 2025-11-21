COP30: Rússia leva 'Fóssil do Dia' enquanto UE e Arábia Saudita conquistam o 'troféu colossal'

Os prêmios "fóssil do dia" são concedidos diariamente pela Climate Action Network durante as COPs do clima para destacar "países que, na avaliação da organização, mais obstruem e travam o progresso das negociações climáticas"

Nesta sexta-feira, 21, último dia oficial da COP30, a Rússia levou o prêmio indesejado e a Arábia Saudita e União Europeia dividiram as desonras com o "troféu colossal" pela pior performance durante as duas semanas.

Segundo a rede climática, a Rússia transformou a "sabotagem processual em verdadeira arte" e conseguiu desacelerar praticamente todas as discussões da COP, desde gênero a transição justa.

Já a Arábia Saudita esvaziou a lei, a ciência e as medidas de mitigação das emissões, enquanto a União Europeia paralisou a ambição.

Segundo nota da organização, o país saudita conquistou o título por "corroer sistematicamente os alicerces da ação climática global": rejeitou o reconhecimento do parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça sobre obrigações climáticas, tentou eliminar proteções para mulheres defensoras ambientais, negou direitos humanos em perdas e danos e ignorou propostas para dar seguimento ao compromisso já acordado de fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis.

Além disso, o país têm se empenhado em excluir referências ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), de diversos textos de negociação "em uma tentativa de negar a ciência".

Por último, a União Europeia seria "uma delegação que finge ser defensora do clima enquanto demonstra um impressionante repertório de obstrução nos bastidores e sempre chega tarde demais às negociações", alertou a Climate Action Network.

"Enquanto pessoas em todo o Sul Global lutam contra secas, dívidas, inundações e custos de adaptação exorbitantes, arcando com os custos mais elevados dos impactos climáticos, a UE canalizou sua energia para defender, em primeiro lugar, seus próprios interesses", diz a nota.

Entre os destaques de seu extenso repertório de bloqueios, estão o financiamento público baseado em subsídios; se esquivar da clareza do artigo 9.1 do Acordo de Paris; se recusar a triplicar recursos para adaptação e implementar cortes drásticos nos orçamentos de ajuda oficial às nações em desenvolvimento.

"Isso não é liderança climática. É ambição por meio de marketing e obstrução na prática", acrescenta a nota.

Rússia e a 'sabotagem climática'

Nas negociações sobre gênero, delegados russos gastaram horas em minúcias processuais, defendendo apaixonadamente a linguagem binária "ele/ela".

Já nas discussões sobre transição justa, lutaram para manter os combustíveis fósseis no texto oficial, defendendo "combustíveis de transição" e alertando sobre supostos "aspectos negativos" das energias renováveis.

A alegação russa de ter "85% de energia limpa" foi classificada como "contabilidade criativa" pela organização, disfarçando o uso massivo de gás e energia nuclear. A realidade é que a estratégia energética da Rússia para 2050 mantém carvão e gás como prioridades, enquanto renováveis devem estagnar em apenas 3% até 2040.

O principal negociador russo chegou a insistir que o mundo "sofreria sem combustíveis fósseis", isso tudo em meio aos impasses da retirada da menção do texto da Decisão do Mutirão Global.

A invasão da Ucrânia adiciona uma dimensão ainda mais grave. Em três anos de conflito, as emissões relacionadas à guerra atingiram 237 milhões de toneladas de CO2 equivalente — superando as emissões anuais da Turquia ou Tailândia.

Quase €1 trilhão (R$ 6,3 trilhões ) arrecadados com exportações de combustíveis fósseis desde 2022 não foram destinados a ações climáticas. Enquanto isso, o orçamento de defesa russo para 2026 alcança US$ 157 bilhões (R$ 910 bilhões).

Agravando a situação, a Rússia usou a plataforma da UNFCCC para legitimar sua ocupação ilegal de território ucraniano, incluindo essas regiões em seu relatório nacional de inventário — criando um precedente perigoso que mina a integridade do processo climático das Nações Unidas.

A nova NDC ou meta climática da Rússia ocupa atualmente a 64ª posição entre 67 países no Índice de Desempenho em Mudanças Climáticas avaliado pelo Climate Tracker e a meta para 2035 "não exige nenhum esforço adicional", diz a nota.

Colômbia é reconhecida como liderança climática

Em contraste, a Colômbia recebeu pelo terceiro ano consecutivo o "raio da COP", um prêmio concedido para liderança climática exemplar.

O país é uma das vozes mais claras a defender uma transição planejada para longe dos combustíveis fósseis, "não como aspiração, mas como um plano concreto", diz a organização.

Nesta manhã, encabeçou a mobilização para incluir a menção novamente ao texto da Decisão do Mutirão Global junto a outras 37 nações.

No próximo ano, será sede da primeira conferência internacional para a eliminação gradual dos fósseis, em Santa Marta.

Em relação às florestas, a Colômbia também se destaca: pressiona por um resultado que interrompa e reverta o desmatamento até 2030.

"Na mesa de negociações, tem mostrado um posicionamento construtivo, consistente e corajoso — promovendo um mecanismo operacional de transição justa baseado na justiça, equidade e inclusão", ressaltou a nota.

Reconhecimento aos trabalhadores

Neste último dia oficial da COP30, a rede também prestou uma menção especial aos trabalhadores e voluntários pelo seu empenho incansável durante as duas semanas.

"A todas aquelas pessoas que mantiveram esta conferência de pé, apesar do calor, da fumaça, dos atrasos, das evacuações e da exaustão. Sua paciência, profissionalismo e calma sob pressão possibilitaram a continuidade das negociações, mesmo quando tudo ao seu redor estava se deteriorando. Eles são a espinha dorsal silenciosa deste processo e merecem gratidão", escreveu.