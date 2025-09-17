COP30: 79 países confirmam hospedagem; governo aumenta subsídio para nações pobres para US$ 197

Dos 135 países que já anunciaram participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), 79 delegações confirmaram hospedagem em Belém.

O anúncio veio após uma reunião entre o Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a presidência da COP30, da Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e o governo do Estado do Pará.

Durante o encontro, o governo afirmou que outras 70 nações seguem em negociação por uma hospedagem.

Outro anúncio foi a alteração na Diária de Subsistência para as nações mais pobres, um valor oferecido para tentar solucionar as dificuldades para a hospedagem: a taxa passou de US$ 144 para U$ 197, impacto positivo para 144 países e Estados em desenvolvimento. A alteração vem a partir de uma demanda proposta pela presidência da COP.

A mudança foi anunciada por Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC, que reconheceu os esforços do governo brasileiro para solucionar a crise de hospedagem enfrentada por boa parte das nações. “Tivemos progresso, mas ainda há mais a ser feito”, disse.

No entanto, os valores são insuficientes para a alta demanda por estadia em Belém. Mesmo entre os pacotes oficiais oferecidos pelo governo, há opções que chegam aos US$ 600 a diária.

Ajuda na hospedagem em Belém

Em nota, o governo brasileiro afirma que a quantia fixada está abaixo da média de preço praticada em outras capitais do país e que não é suficiente para cobrir as despesas locais.

O governo ainda sugeriu às Nações Unidas que aplique uma taxa emergencial que facilitaria a vinda de delegações de países em desenvolvimento para a COP30.

De acordo com um levantamento do governo, Belém conta com mais de 42 mil quartos já disponíveis em Belém para o mês de novembro. Entre as opções estão quartos de hotel na capital e região metropolitana (8.166 quartos), cabines em navios (3.882 vagas, com 800 opções de até US$ 200 por dia), vagas na plataforma Bnetwork (7.354 quartos, até US$ 600 por dia), além de vagas nos sites Airbnb e Booking.com (mais de 23 mil unidades).

Na última semana, plataformas de hospedagem anunciaram a adoção de medidas para conter a especulação imobiliária na capital do Pará. A ONU

Mais delegações na COP30

Em 18 de agosto, foi criada uma força-tarefa entre diferentes órgãos do governo buscando atender cada delegação individualmente. A ideia é criar um canal direto com soluções ágeis para as principais crises enfrentadas a pouco mais de 50 dias para a COP30: hospedagem, transporte e saúde.

Segundo a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, o número de países confirmados para participar da Conferência dobrou no último mês. “Hoje, nós temos 135 delegações confirmadas, no total de 196 países. Ter 135 delegações dois meses antes do evento já mostra que vai ser uma grande COP, uma COP inclusiva e participativa”, afirmou.

Ghassan afirmou que parte desse número é reflexo das medidas do governo para garantir hospedagens justas e com preços acessíveis durante o evento. De acordo com a vice-governadora, houve uma queda de 31% em média nos preços de diárias em hotéis e imóveis por temporada em Belém nas últimas semanas, trabalho da Defensora Pública do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, o Núcleo de Defesa do Consumidor e o Procon.