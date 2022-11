COP27: São Paulo representará governos subnacionais da América Latina e Caribe

Em novembro, representantes do Governo de São Paulo participam da 27ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, em Sharm El Sheik, no Egito. O Estado apresentará o Plano de Ação Climática que está em consulta pública e visa estabelecer metas e objetivos para que a neutralidade das emissões seja alcançada até 2050, o que vai ao encontro dos acordos internacionais nos quais São Paulo é signatário à exemplo das Campanhas da ONU Race To Zero e Race To Resilience.

Neste ano, São Paulo também representa os governos subnacionais da América Latina e Caribe por meio da copresidência do grupo Under2 ao lado de Chungnam, na Coréia do Sul, a Escócia e a Califórnia, nos Estados Unidos com mandatos até 2024. A Coalizão conta com 270 governos que representam 1,7 bilhão de pessoas e 50% da economia global.

“O esforço conjunto dos governos regionais é imprescindível para a implementação de medidas que visam a descarbonização da economia e a redução das emissões”, explica o subsecretário de Meio Ambiente, Eduardo Trani.

Plano de Ação Climática

O Plano de Ação Climática busca a implementação de estratégias e medidas para equilibrar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O documento estabelece compromissos com a participação do Poder Público em conjunto com o setor produtivo para ações com foco ESG.

Entre as ações em andamento pelo Estado estão o programa Refloresta, que visa recuperar mais de 1,5 milhão de hectares de áreas degradadas, dado que corresponde a 10% da meta nacional, de acordo com a SOS Mata Atlântica.

Também estão em execução programas de segurança hídrica, energia renovável, reaproveitamento dos resíduos sólidos entre outros.

Under2 Coalition

Coalizão de governos subnacionais, iniciada em 2015, com o objetivo de reduzir emissões e mitigar os efeitos dos Gases de Efeito Estufa. São 205 parceiros, de 43 países, com os seis continentes representados e o compromisso de acelerar a ambição dos Governos Nacionais na implementação do Acordo de Paris. O Climate Group atua como uma secretaria do movimento.