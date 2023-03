Conta Black lança minidocumentário com protagonistas negros

A Conta Black, hub de serviços financeiros alocados em uma conta digital, lança no dia 09 de março, um mini documentário com protagonistas negros e clientes da fintech, entre empreendedores e pessoas físicas, para compartilhar histórias reais abordando a percepção e o relacionamento dos personagens com as finanças. O lançamento será no campus do Google, em São Paulo.

A iniciativa faz parte da campanha “Sou Blck”, que tem como objetivo potencializar histórias de negócios idealizados por pessoas negras e reafirmar a importância do Black Money, ações de fomento ao afroempreendedorismo e o acesso a crédito. O documentário, com duração de 14 minutos, traz cinco enredos distintos, porém com semelhanças no conteúdo, que propõe mostrar a percepção dos protagonistas com seus negócios.

“O documentário nasceu da ideia de abordar a relação das pessoas com o dinheiro de forma leve. Além de pautar temas importantes como empreendedorismo negro, investimentos e principalmente a visão desses personagens com o futuro”, diz Fernanda Ribeiro, cofundadora da Conta Black.

O material produzido por Fábio Henrique, conta o enredo de Aline Gabriel, CEO da Nala Nandê, hub de serviços para potencializar carreiras de comunicadores; Bia Moremi, empreendedora da Brafrika Viagens, agência de afroturismo que leva especialmente pessoas pretas para viajar pelo Brasil; Gerusa Gama, fundadora da MAPA Lingerie; Rodrigo Portela, idealizador e diretor na Terra Preta Produções; e Luiz Campos, analista de uma grande empresa de tecnologia. O filme, além de trazer toda a trajetória desses personagens, vai acompanhar a rotina deles e de que forma estão ligados à narrativa de negócios da Conta Black. O documentário estará disponível no canal oficial do youtube da Conta Black, que também será lançado no dia 09 de março.

Serviço:

Lançamento documentário Sou Blck

Data: 09/03/2023

Horário: 19:00

Local: Campus Google SP - Rua Coronel Oscar Porto, 70 - Paraíso, São Paulo - SP, 04003-000