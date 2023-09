Conheça três programas para colocar sua empresa no caminho do desenvolvimento sustentável

O Brasil faz parte da história da sustentabilidade no planeta. Foi no Rio de Janeiro que, em 1992, o conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido à alta cúpula da governança mundial; duas décadas depois, em 2012, a cidade maravilhosa também foi palco da assinatura do documento O futuro que queremos, considerado a base para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Justamente por fazer parte de discussões políticas internacionais, esse conjunto de metas para uma vida mais harmônica e próspera parece um assunto distante do nosso cotidiano. Mas não é. Justamente a partir deles é que empresas e pessoas de todo o mundo podem colaborar para alcançarmos um mundo melhor para todos. Não à toa, algumas instituições vêm se consolidando como desenvolvedoras de soluções ESG para o setor privado ─ baseadas nos ODS da ONU.

É o caso do Espro, uma associação filantrópica que há 44 anos trabalha pela inclusão produtiva e social de jovens em vulnerabilidade. A instituição oferece gratuitamente programas que preparam os jovens para demandas do dia a dia corporativo e que os transformam em aprendizes e estagiários. Com isso, a cada ano, cerca de 33 mil jovens conseguem um espaço no concorrido mercado de trabalho.

Mais que um sustento, esse primeiro emprego representa uma grande oportunidade para que esses jovens superem a pobreza e sofram menos com os efeitos das desigualdades sociais, raciais e de gênero. Com o trabalho, eles conseguem cuidar melhor de sua saúde, dos estudos e viver e consumir de uma maneira mais consciente. Exatamente o que a ONU definiu, lá atrás, como desenvolvimento sustentável.

“Nossas soluções geram um impacto positivo em seis dos 17 ODS. São ações estratégicas para potencializar o pilar S das agendas ESG, justamente o ponto em que as empresas têm mais dificuldade de trabalhar”, explica Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro. “É um ganha-ganha porque, parcerias com multinacionais como a Leroy Merlin, que confiou em nós para sermos esse agente de mudança, potencializam os resultados de nossa atuação.”

Saade destaca que, mesmo que a ascensão da cultura ESG seja um fenômeno historicamente mais recente, o produto do Espro que encabeça as soluções criadas pela entidade é o FMT (Formação para o Mundo do Trabalho), criado na fundação da instituição, há 44 anos ─ uma prova do pioneirismo do Espro na construção de um mundo melhor.

“Todas essas décadas de trabalho nos posicionam hoje como um parceiro de desenvolvimento de soluções ESG, afinal, era o que já fazíamos muito antes dessa sigla existir”, brinca o executivo, que comanda uma equipe de mais de 600 colaboradores e movimenta quase meio bilhão de reais por ano. “É um trabalho grandioso, que mostra a importância dos negócios sociais para a transformação da sociedade”.

As soluções do Espro para colocar empresas no caminho do desenvolvimento sustentável

Formação para o Mundo do Trabalho (FMT)

Oferecido ininterruptamente desde a fundação do Espro, o FMT é uma série de cursos totalmente gratuitos para o jovem dar o pontapé inicial para o seu ingresso no mundo corporativo. O projeto desenvolve competências comportamentais e práticas, ajudando o jovem, por exemplo, a executar tarefas do dia a dia do trabalho. A formação pode ser feita presencialmente em uma de suas unidades ou online, com tablet fornecido pelo Espro ou através de aplicativos de mensagens instantâneas.

ODS contempladas: 4 - Educação de Qualidade, 5 - Igualdade de Gênero, 10 - Reduzir a Desigualdade

Programa de Socioaprendizagem:

É direcionado a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social em busca do primeiro emprego. Para o aprendiz, é a oportunidade de desenvolver competências

fundamentais para a inserção no mundo do trabalho.

ODS contempladas: 1 - Erradicação da Pobreza, 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 10 - Reduzir a Desigualdade, 17 - Alianças para Implementação dos Objetivos

Programa de Estágio

O estágio é a terceira etapa do programa de formação de jovens profissionais. Além de colocar em prática o que se aprende durante o ensino médio técnico ou superior, os jovens têm a oportunidade de conhecer diferentes áreas de atuação, empresas e culturas organizacionais, ampliando sua visão de mundo e suas possibilidades de carreira.

ODS contempladas: 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 10 - Reduzir a Desigualdade