Conferência dos Oceanos termina com 700 compromissos

*De Lisboa, Portugal.

A Conferência dos Oceanos, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), terminou nesta sexta-feira, 1, com o acordo de 150 países para ampliar as ações baseadas na ciência e na emergência oceânica. O acordo visa um oceano seguro, saudável e produtivo para a segurança alimentar, meios de subsistência, geração energética e mudanças climáticas, por exemplo.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

"A Conferência nos deu a oportunidade de destacar questões críticas e gerar novas ideias e compromissos. Mas também esclareceu o trabalho que falta e a necessidade de aumentar a ambição para a recuperação do nosso oceano”, disse Miguel de Serpa Soares, Subsecretário-Geral para Assuntos Jurídicos e Conselheiro Jurídico das Nações Unidas, em seu discurso de encerramento.

Mais de 6.000 pessoas estiveram na Conferência, abordando a necessidade de ações urgentes e concretas para enfrentar a crise oceânica. Do aumento do nível do mar e poluição marinha à acidificação dos oceanos e perda de habitat, o maior reservatório de biodiversidade do planeta está em perigo, ameaçando inviabilizar o progresso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, o principal roteiro para a ação global sobre a vida abaixo da água. Além disso, os impactos humanos cumulativos no oceano se não forem reduzidos, exacerbarão a emergência climática e prejudicarão as aspirações do Acordo de Paris.

Os presentes também ressaltaram como as economias baseadas no oceano foram profundamente afetadas pela pandemia da covid-19, assim como a crise de alimentos, energia e finanças. Mas restaurar a saúde do oceano pode ser parte do desenvolvimento sustentável, com potencial para produzir alimentos e energia para bilhões.

Além disso, a Conferência conseguiu traduzir ideias em ação com uma série de novos compromissos assumidos por muitos países e partes interessadas (veja abaixo). Cerca de 700 compromissos foram registrados, somando-se aos compromissos substanciais assumidos na Conferência dos Oceanos da ONU de 2017. Esses compromissos mostram a necessidade crítica de inovação e ciência para revitalizar o oceano.

Compromissos assumidos na Conferência dos Oceanos

Investimentos

• O Protecting Our Planet Challenge investirá pelo menos US$ 1 bilhão para apoiar a criação, expansão e gestão de áreas marinhas protegidas e áreas marinhas e costeiras indígenas e governadas localmente até 2030.

• O Banco Europeu de Investimento investirá em mais 150 milhões de euros em toda a região do Caribe como parte da Clean Oceans Initiative para melhorar a resiliência climática, a gestão da água e a gestão de resíduos sólidos.

• O Fundo Global para o Meio Ambiente aprovou uma doação de US$ 25 milhões para as áreas marinhas protegidas da Colômbia.

• O Banco de Desenvolvimento da América Latina anunciou um compromisso voluntário de US$ 1,2 bilhão para apoiar projetos em benefício do oceano na região.

• A Ocean Risk and Resilience Action Alliance anunciou uma busca global multimilionária pela próxima geração de projetos para aumentar a resiliência de comunidades costeiras e finanças por meio de produtos financeiros e de seguros.

Áreas Marinhas Protegidas e Poluição

• Portugal se comprometeu a garantir que 100% da área marinha sob soberania ou jurisdição portuguesa seja avaliada como em Bom Estado Ambiental e a classificar 30% das áreas marinhas nacionais até 2030.

• O Quênia está atualmente desenvolvendo um plano estratégico nacional de economia azul, inclusivo e multissetorial. O Quênia também se comprometeu a desenvolver um plano de ação nacional sobre lixo plástico marinho baseado no mar.

• A Índia se comprometeu com uma Campanha de Mar Limpo na Costa e trabalhará para a proibição de plásticos de uso único, começando com sacolas plásticas.

Ciência e Inovação

• A Suécia apoiará a cooperação científica aprimorada, inclusive liberando US$ 400.000 em 2022 à Comissão Oceanográfica Intergovernamental Unesco para a Década do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável em apoio ao trabalho na meta 3 do ODS 14.

• A Aliança dos Pequenos Estados Insulares lançou a Declaração para o Aprimoramento do Conhecimento Científico Marinho, Capacidade de Pesquisa e Transferência de Tecnologia Marinha para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

Ação Climática

• EUA e Noruega anunciaram um desafio de transporte verde para a COP 27.

• Cingapura também está defendendo o transporte ecológico, incentivando a contabilização de carbono por empresas de transporte e pesquisa sobre combustíveis marítimos de baixo carbono.

• O Chile está trabalhando com centros especializados para desenvolver uma rede de corredores verdes para o transporte marítimo a fim de alcançar a emissão zero carbono.

Declaração Política

A Conferência também viu a adoção unânime da Declaração de Lisboa, um conjunto de ações baseadas na ciência e consideração os desafios dos países em desenvolvimento, em particular, os insulares, na linha de frente da emergência oceânica.

Os países concordaram em ações que vão desde o fortalecimento da coleta de dados, reconhecendo o papel dos povos indígenas no compartilhamento de inovações e práticas até a redução das emissões de gases de efeito estufa do transporte marítimo internacional, especialmente o transporte marítimo.

Eles também concordaram em promover soluções de financiamento inovadoras para alcançar economias sustentáveis ​​baseadas no oceano e incentivar a participação significativa de mulheres e meninas nesta economia.

“No futuro, será importante renovarmos nosso foco na ação oceânica. Precisamos fazer isso nos concentrando em melhorar a base científica para nossas decisões, e nos engajando em parcerias científicas", disse o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais e o Secretário-Geral da Conferência, Liu Zhenmin.

Leia também