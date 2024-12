Concurso escolhe as fotos de animais selvagens mais engraçadas do ano; veja as imagens

1/19 "Stuck Squirrel", do ganhador Milko-Marchetti / Nikon Comedy Wildlife ("Stuck Squirrel", do ganhador Milko-Marchetti / Nikon Comedy Wildlife)

2/19 "Flamenca", vencedor da categoria insetos, de Jose Miguel Gallego Molina Mantis / Nikon Comedy Wildlife ("Flamenca", vencedor da categoria insetos, de Jose Miguel Gallego Molina Mantis / Nikon Comedy Wildlife)

3/19 "Frog in a balloon", ganhador da categoria répteis, Eberhard-Ehmke / Nikon Comedy Wildlife ("Frog in a balloon", ganhador da categoria répteis, Eberhard-Ehmke / Nikon Comedy Wildlife)

4/19 "Whiskered tern crash on landing", vencedor da categoria pássaros, de Damyan Petkov / Nikon Comedy Wildlife ("Whiskered tern crash on landing", vencedor da categoria pássaros, de Damyan Petkov / Nikon Comedy Wildlife)

5/19 "Unexpected role swap", vencedor da categoria peixes e outros animais aquáticos, de Przemyslaw Jakubczyk / Nikon Comedy Wildlife ("Unexpected role swap", vencedor da categoria peixes e outros animais aquáticos, de Przemyslaw Jakubczyk / Nikon Comedy Wildlife)

6/19 "Smooching Owlets", vencedor da categoria fotógrafo junior, de Sarthak-Ranganadhan/ Nikon Comedy Wildlife ("Smooching Owlets", vencedor da categoria fotógrafo junior, de Sarthak-Ranganadhan/ Nikon Comedy Wildlife)

7/19 "Awkward smiley frog", vencedor da categoria fotógrafo jovem, de Kingston Tam/ Nikon Comedy Wildlife ("Awkward smiley frog", vencedor da categoria fotógrafo jovem, de Kingston Tam/ Nikon Comedy Wildlife)

8/19 "Shake ruffle rattle and roll", vencedor da categoria Escolha popular, de Tapani Linnanmaki / Nikon Comedy Wildlife ("Shake ruffle rattle and roll", vencedor da categoria Escolha popular, de Tapani Linnanmaki / Nikon Comedy Wildlife)

9/19 "Fox with the zoomies", vencedor da categoria Vídeo", de Kevin Lohman / Nikon Comedy Wildlife ("Fox with the zoomies", vencedor da categoria Vídeo", de Kevin Lohman / Nikon Comedy Wildlife)

10/19 "Alright mate back off. This is my bird", na categoria Mais comentados, de Andy Rouse / Nikon Comedy Wildlife ("Alright mate back off. This is my bird", na categoria Mais comentados, de Andy Rouse / Nikon Comedy Wildlife)

11/19 "Im too sexy for my love", na categoria Mais comentados, de Artur Stankiewicz / Nikon Comedy Wildlife ("Im too sexy for my love", na categoria Mais comentados, de Artur Stankiewicz / Nikon Comedy Wildlife)

12/19 "The Contemplative Chimpanzee", na categoria Mais comentados, de Arvind Mohandas / Nikon Comedy Wildlife ("The Contemplative Chimpanzee", na categoria Mais comentados, de Arvind Mohandas / Nikon Comedy Wildlife)

13/19 "Ill tell you a secret", na categoria Mais comentados, de Jan Piecha / Nikon Comedy Wildlife ("Ill tell you a secret", na categoria Mais comentados, de Jan Piecha / Nikon Comedy Wildlife)

14/19 "Hide and seek", na categoria Mais comentados, de Leslie Mcleod / Nikon Comedy Wildlife ("Hide and seek", na categoria Mais comentados, de Leslie Mcleod / Nikon Comedy Wildlife)

15/19 "Are You Kidding", na categoria Mais comentados, de Marti Phillips / Nikon Comedy Wildlife ("Are You Kidding", na categoria Mais comentados, de Marti Phillips / Nikon Comedy Wildlife)

16/19 "Gang of Four", na categoria Mais comentados, de Ralph Robinson / Nikon Comedy Wildlife ("Gang of Four", na categoria Mais comentados, de Ralph Robinson / Nikon Comedy Wildlife)

17/19 "You're Not My Mother", na categoria Mais comentados, de Randy Herman / Nikon Comedy Wildlife ("You're Not My Mother", na categoria Mais comentados, de Randy Herman / Nikon Comedy Wildlife)

18/19 "The Rock Star", na categoria Mais comentados, de Sanjay Patil / Nikon Comedy Wildlife ("The Rock Star", na categoria Mais comentados, de Sanjay Patil / Nikon Comedy Wildlife)