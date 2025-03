Compras corporativas podem movimentar trilhões em impacto positivo, diz estudo

As compras corporativas, atualmente avaliadas em US$ 2,5 bilhões (R$ 14,2 bilhões), estão muito aquém do seu potencial e têm o poder de se tornar uma alavanca na geração de impacto socioambiental positivo.

É isto que revela uma nova pesquisa inédita divulgada nesta quinta-feira (20) durante o Fórum Impacta + em São Paulo, realizada pela rede global Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) e Yunus Negócios Sociais, com apoio da SAP.

Os dados mostram que as compras de impacto podem chegar a US$ 500 bilhões (R$ 2,6 trilhões) e tem potencial de impulsionar mudanças sustentáveis em diversos setores e suas respectivas cadeias de fornecimento.

Além disso, poderiam ser uma solução de longo prazo para o financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), hoje com um déficit de US$ 1 trilhão.

A prática considera qualquer aquisição de materiais ou serviços por uma empresa e se consolida como uma ferramenta estratégica para atingir metas ESG (ambientais, sociais e de governança). Entre os participantes do estudo, 56,4% eram negócios de impacto social, 9,9% coorporações, 1% governos e o restante outras organizações do ecossistema.

A 3Corações, Audi, L'Oréal, Mars, Pepsico, Porto Seguro, RaiaDrogasil e Zurich fazem parte das grandes companhias.

De acordo com a sondagem, oito em cada dez corporações já reconhecem a importância das compras de impacto em suas estratégias. Além disso, o Fórum Econômico Mundial ressaltou que cerca de dois terços de todo o impacto vêm de sua cadeia de valor.

Case da SAP

A SAP, por exemplo, possui uma plataforma que movimenta US$ 3,75 trilhões em transações anuais, conectando mais de 5 milhões negócios.

Para Kate Booth, diretora de Responsabilidade Social Corporativa da SAP, as compras de impacto podem ser uma "força de transformação sustentável e inclusão econômica" ao conectar empresas e fornecedores.

A gigante de tecnologia é uma das grandes parceiras da Ecoa, coalizão que busca impulsionar negócios sustentáveis e inclusivos dentro deste mercado.

Desafios e soluções

Mesmo com um potencial gigantesco e trilionário, o mercado de compras corporativas enfrenta barreiras para conseguir expandir.

Para as corporações, a maior dificuldade está na definição de políticas claras que integrem os aspectos sociais e ambientais de suas aquisições. O foco tem sido a sustentabilidade ambiental, com prioridade para questões climáticas e de preservação.

No entanto, a mensuração dos impactos socioeconômicos nas cadeias de fornecimento segue sendo um desafio. Por isso, muitos processos de seleção continuam priorizando custo e eficiência, o que dificulta a inclusão de fornecedores sustentáveis.

A pesquisa também aponta que muitos destes negócios são pequenos e tem recursos limitados, logo passam por dificuldades para cumprir as exigências exigidas pelas corporações.

Segundo os dados, 70,2% deles enfrentam desafios na identificação e conexão com os decisores corporativos. Uma das soluções seria a criação de plataformas e redes de contatos que possam ajudar no acesso dos pequenos empreendedores aos líderes corporativos.

No Brasil, a Coalizão para Compras de Impacto (Ecoa) tem se destacado como uma iniciativa multissetorial para acelerar essa transição.

Ao unir grandes empresas, organizações e fornecedores de impacto, a Ecoa busca estabelecer parcerias duradouras que ajudem a financiar soluções verdes.

Flora Bracco, da ANDE, reitera que conectar as necessidades das grandes empresas com as ações de pequenos negócios tem o potencial de desbloquear este mercado que já é responsável por mais de 50% dos empregos na América Latina.