Como uma solução ESG mais antiga que a própria sigla transforma a vida de jovens

Apesar das iniciativas ESG terem sido largamente adotadas por empresas do mundo todo na última década, o componente “social” desta sigla segue sendo uma solução complexa para muitas companhias.

Justamente por estar ligada a questões humanas, sempre mais delicadas, o cuidado com as pessoas e as comunidades exige das empresas uma atuação perene, que traga desenvolvimento social de forma contínua e com impactos de longo prazo — como fazem as soluções de ESG do Espro.

O que faz o Espro?

Criado por iniciativa do Rotary Club de São Paulo em 1979 — muito antes da sigla ESG existir —, o Espro e sua jornada de capacitação continuada educam e transformam milhares de jovens que buscam uma primeira oportunidade de inserção no mercado.

O ciclo de transformação da vida deles começa com a Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), o mais antigo itinerário formativo da instituição, que existe desde a sua fundação. Nele, o jovem desenvolve competências comportamentais e práticas que lhe permitem executar tarefas básicas do dia a dia de trabalho.

Uma vez preparados pelo FMT, os jovens Espro têm o primeiro contato com o mundo corporativo através do Programa de Socioaprendizagem, que oferece mais de 15 cursos relacionados a diferentes ocupações. Com duração de 16 a 23 meses, o programa mescla a vivência profissional dentro das empresas com conteúdo, atividades e experiências guiadas por um instrutor e acompanhadas por assistentes e psicólogas sociais da entidade.

Essas experiências incluem, por exemplo, a ação Gestores do Futuro, em que a sala de aula se torna o simulacro de uma empresa real. Os aprendizes são divididos em departamentos que precisam interagir entre si e, a cada três meses, um rodízio troca todo mundo de posição, exercitando a empatia e permitindo que todos tenham contato com as atribuições das diversas áreas de uma empresa.

Formação para o Mundo do Trabalho: foto mostra uma das formandas do programa de 2022

Já no concurso Espro que eu Vejo, realizado anualmente, os jovens podem compartilhar suas impressões sobre o Espro através de músicas, vídeos, poemas e pinturas. Os trabalhos artísticos são submetidos a uma votação e os mais bem colocados participam de uma exposição virtual nacional.

Há ainda o ciclo de palestras De Olho no Futuro, que anualmente reúne grandes profissionais do mercado para compartilharem suas trajetórias, dificuldades e conquistas com os jovens, dando a eles uma visão realista das profissões e seus mercados. Na última edição foram mais de mil palestras ao longo de uma semana em todo o país.

Essas iniciativas permitem que os jovens do Espro concluam o Programa de Socioaprendizagem muito à frente dos jovens brasileiros que não tiveram essa oportunidade. Na última pesquisa de empregabilidade da entidade, comparada ao estudo da OCDE, seus egressos estavam 33 posições à frente da média dos jovens brasileiros, nos quesitos de trabalho e estudo.

Programa de Estágio

Mais recentemente, a capacidade do Espro em conectar demandas e oportunidades expandiu a atuação da organização para os estágios. A terceira etapa do programa de formação encaminha jovens profissionais matriculados nos ensinos técnico e superior para vagas em empresas nacionais e multinacionais de todos os portes e em diversos segmentos do mercado, ampliando suas visões de mundo e possibilidades de carreira.

“Nosso objetivo final é sempre a transformação do jovem em protagonista por meio de sua capacitação desde o primeiro passo na jornada do Espro até o match dele com uma vaga formal. O ‘S’ do ESG é a ferramenta mais poderosa de transformação da sociedade, que sempre norteou a nossa relação com as empresas engajadas com essa causa”, afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.