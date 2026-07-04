Como o São João de Caruaru virou vitrine de economia circular para a Solar Coca-Cola

O São João de Caruaru movimenta milhões de pessoas todos os anos em torno de uma das maiores festas populares e culturais do Brasil.
Mas, junto com o espetáculo, comidas típicas e bandeirinhas, outro número cresce na mesma proporção: o volume de resíduos produzido durante quase um mês de celebrações.
É justamente nesse desafio que a Solar Coca-Cola decidiu concentrar uma de suas principais operações de sustentabilidade.
Pelo quarto ano consecutivo, a fabricante do Sistema Coca-Cola levou o projeto Recicla Solar ao São João de Caruaru. Em 2026, a iniciativa recolheu 40,2 toneladas de materiais recicláveis durante os dias de festa e destinou para a reciclagem.
Segundo cálculos da companhia, 107 toneladas de CO₂ equivalente foram evitados com a iniciativae 141,9 mil kWh de energia foram economizados, além de 1,1 milhão de litros de água e 27 mil litros de petróleo.
Desde o início da operação, em 2023, o programa já destinou corretamente mais de 175 toneladas de resíduos, com foco em transformá-los em novas matérias-primas em vez de destinar para aterros sanitários mais poluentes.
A operação foi instalada em uma Central Sustentável montada próxima ao Pátio do Forró, principal palco da festa, e atuou também no Alto do Moura, outro polo tradicional dos festejos juninos.
“O Recicla Solar mostra que é possível unir tradição, sustentabilidade e impacto social”, afirma Tiago Pio, diretor regional da Solar Coca-Cola.
A logística por trás do megaevento
Muito além da coleta seletiva, o projeto funciona como uma operação de logística reversa em meio a uma festa de grande porte.
Os resíduos recolhidos passam por triagem antes de seguir para reciclagem. Neste ano, foram separados 14 toneladas de vidro, 9,5 toneladas de alumínio, 9 toneladas de outros plásticos, quase 7 toneladas de PET e cerca de 615 quilos de papelão.
O PET é um dos focos da estratégia da gigante de bebidas. Segundo a Solar, as embalagens retornam aos agregadores parceiros para serem reinseridas na cadeia produtiva.
Outro pilar é o impacto social: foram 113 agentes, catadores e trabalhadores que receberam cerca de R$ 100 mil pela atividade durante o período do São João.
Além da remuneração justa, a empresa afirma ter estruturado a Central Sustentável para oferecer melhores condições de trabalho e distribuiu cestas básicas aos participantes.
Caruaru como laboratório de economia circular
Para a Solar, o São João se tornou um dos principais testes de sua estratégia de economia circular megaeventos.
Criado em 2021, o Recicla Solar hoje também atua em grandes celebrações como o Carnaval de Recife e Olinda e o Festival de Verão de Salvador.
A experiência faz parte da meta da companhia de ampliar a recuperação de embalagens pós-consumo.
Pernambuco é um dos estados onde a empresa afirma ter alcançado a neutralidade de PET, o que significa recolher e destinar corretamente um volume equivalente a 100% delas que coloca no mercado local.
Segundo a Solar, o programa já encaminhou mais de 7,2 mil toneladas de resíduos plásticos para reciclagem no estado.
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lixão no Brasil reciclagem resíduos economia circular
(Recyclable waste pickers at the dump)
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Ponto de coleta de catadores, carroceiros em São Paulo - reciclagem - lixo -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 27/06/2024
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fábrica de papel reciclado
reciclagem
economia circular
(Workers In Recycle Plant)
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Espaço Sustentável: em parceria com a Coca-Cola, o programa “Recicla, Galera” fomenta a reciclagem
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Bolsas cheias de folhas e restos orgânicos empilhadas no centro de compostagem de Staten Island da Cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2024
(lixo NY resíduo orgânico reciclagem)
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A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias
(jlr)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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(Insalubridade)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
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Recicla Galera - projeto de parintins AM apoiado pela Coca-cola - reciclagem -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Reciclagem
(Reciclagem)
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Centro de reciclagem do vidro no Amazonas
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Centro de coleta e processamento de resíduos pós-consumo SustentaPET: ação, que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem, foi criada numa parceria entre a Coca-Cola Brasil e a engarrafadora Coca-Cola FEMSA Brasil
(SustentaPET_crédito Divulgação)
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Entre o lançamento de cápsulas compostáveis e a reciclagem, a Nespresso quer manter o preço dos produtos inalterados
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"Sabemos da importância da reciclagem das cápsulas e que ainda não somos perfeitos nessa missão: reciclamos cerca de 25% do total produzido no mundo" (Nani Rodrigues / Nespresso)
(nani-rodrigues-nespresso-sustentabilidade-16)
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Tecidos de difícil reciclagem acabam em aterros sanitários e lixões a céu aberto
(Nature in danger)
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Cooperativa de reciclagem: os clientes da eureciclo pagam para a startup gerenciar a coleta seletiva
(PRIMA-3)
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eureciclo: mais de 200 mil toneladas de material encaminhadas para reciclagem só no ano passado
(JBS 2)
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Reciclagem de latas de alumínio
(Reciclagem de latas de alumínio)
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A men works in the recycling of plastic bags at CoopFuturo, a sorting collective which receives rubbish from the local government collection service and then sells the material to specialized recycling companies, in Rio de Janeiro, Brazil, on May 21, 2019. - Brazil is the fourth biggest producer of plastic rubbish in the world, beaten only by the United States, China and India, according to a recent report by the World Wildlife Fund (WWF). But the Latin American country recycles just 1.28 percent of the 11.4 million tonnes it generates every year, which the report said was well below the global average of nine percent. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
(BRAZIL-ENVIRONMENT-PLASTIC-RECYCLING)
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Gerdau adotou matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como principal matéria-prima
(Gerdau-0823)
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Centro de reciclagem da engarrafadora de bebidas Coca-Cola Femsa, em São Paulo: 700.000 garrafas PET processadas por dia
(LIXO 1)
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Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/)
(Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/))
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(Reciclagem de garrafas PET da Coca-Cola)
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Reciclagem de lixo em Santana de Parnaíba (SP), parte de projeto
da Unilever e do Pão de Açúcar: as empresas devem protagonizar
o combate ao desperdício | Fabiano Accorsi /
(IDEIAS 1)
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Cooperativa Vila Lata, em
São Paulo: reciclagem de garrafas da Diageo, Pernod Ricard e Heineken | Fotos: Divulgação /
(Programa Glass is Good – Trabalho da Cooperativa Vila Lata, São Paulo – SP)
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Pilhas de lixo plástico comprimido em um centro de reciclagem chinês.
(lixo-china)
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Coleta de plástico para reciclagem em favela de Mumbai, na Índia.
(India-plastico)
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Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.
(Reciclagem-de-PET2)
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Garrafas de plástico se acumulam em uma fábrica de reciclagem na China.
(plastico-montanha)
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Exposição `Caminhos da Reciclagem´, no Distrito Federal (Wilson Dias/ABr)
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Reciclagem
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Reciclagem
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Resíduos vendidos por empresas recicladoras terão IPI zero
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A capital paulista coletou cerca de 103 toneladas por dia em 2009, 7% do resíduos passíveis de reciclagem.
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