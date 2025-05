Como a Califórnia está usando mosquitos esterilizados para reduzir a população de Aedes aegypti

As mudanças climáticas têm se mostrado um dos maiores desafios globais nas últimas décadas, afetando não apenas os padrões climáticos, mas também a saúde pública. O aumento das temperaturas e a intensificação dos eventos climáticos extremos criaram condições favoráveis para a proliferação de doenças transmitidas por vetores, como a dengue.

Com o aquecimento global, o Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença, tem expandido suas áreas de distribuição e agora podem ser encontrados em regiões onde antes não eram comuns.

Na Califórnia, um dos estados mais afetados pelas mudanças climáticas nos Estados Unidos, a propagação do Aedes aegypti resultou em um aumento significativo de casos de dengue.

Em resposta a esse problema, as autoridades da Califórnia começaram a adotar uma estratégia para combater a proliferação da doença: a liberação de mosquitos machos estéreis.

A técnica, desenvolvida por duas agências locais responsáveis pelo controle de organismos transmissores de doenças, visa reduzir a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. A liberação dos machos estéreis foi iniciada em 2023 e já apresenta resultados muito positivos.

Combate à dengue

A estratégia é simples e eficaz: os machos estéreis copulam com as fêmeas, mas os ovos produzidos não eclodem, pois não há fertilização. Como apenas as fêmeas picam e transmitem a doença, essa técnica não representa risco de transmissão de vírus como o da dengue.

A liberação dos machos estéreis é, portanto, uma forma ecologicamente correta de controle populacional, já que não envolve o uso de inseticidas.

Os resultados até o momento têm sido promissores. De acordo com uma reportagem do Los Angeles Times, uma das agências que atua no condado de Los Angeles observou uma redução de quase 82% na população de mosquitos invasores em Sunland-Tujunga no ano passado.

Outro distrito, localizado no canto sudoeste do condado de San Bernardino, também viu uma diminuição média de 44% nos mosquitos invasores após a liberação dos machos estéreis. Além disso, pela primeira vez em oito anos, a população de mosquitos no distrito como um todo teve uma redução de 33%, ao invés de aumentar, o que indica um progresso significativo no controle da infestação.

Mudanças climáticas e a transmissão de dengue

O Aedes aegypti é originário da África, mas sua rápida adaptação a novos climas, impulsionada pelas mudanças climáticas, tem permitido que ele se estabeleça em regiões antes imunes à sua presença. Detectados na Califórnia pela primeira vez há cerca de uma década, esses mosquitos começaram a se espalhar por áreas urbanas, elevando o risco de doenças como dengue, zika, febre amarela e chikungunya.

A temperatura mais quente e as fontes de água criam o ambiente perfeito para que os mosquitos colocassem seus ovos, gerando novos ciclos de infestação. A expansão das áreas de proliferação é uma consequência direta do aquecimento global, tornando o controle das doenças transmitidas por mosquitos ainda mais desafiador.

Controle do Aedes aegypti

A liberação de mosquitos estéreis é uma técnica já comprovada desde a década de 1950 para o controle de pragas agrícolas. No entanto, sua aplicação para o controle de mosquitos invasores e a prevenção de doenças transmitidas por vetores é relativamente nova. Especialistas destacam essa estratégia como uma alternativa sustentável e eficaz, uma vez que não utiliza pesticidas, que têm impactos ambientais negativos.

Além disso, a técnica pode ser expandida para outros tipos de mosquitos, como o Culex, que transmite o vírus do Nilo Ocidental, endêmico da região. Ao usar a esterilização, as autoridades podem abordar uma série de problemas de saúde pública de forma ecologicamente responsável e eficaz.

Embora os resultados até agora tenham sido animadores, os desafios persistem. As mudanças climáticas estão tornando as estações favoráveis aos mosquitos mais longas, à medida que os invernos ficam mais curtos e as condições para a reprodução se tornam mais favoráveis.

No passado, as autoridades começavam a trabalhar no controle de mosquitos no final de abril, mas agora as atividades devem ser intensificadas já em março, com a presença de mosquitos nativos e invasores persistindo até dezembro.